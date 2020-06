Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 19 IUNIE 2020. Atmosfera fierbinte inainte de solstitiu si eclipsa

Combinatie dinamita!

Te simti in verva? Esti gata sa explodezi? Esti dornic de actiuni profunde, subversive? Ai nevoie de o portita prin care sa-ti manifesti starea? Vei gasi una. Marte in Pesti face sextil cu Pluto in Capricorn si esti gata sa scoti la lumina tot, chiar daca in unele locuri este nevoie sa pacalesti radarul. Dorintele tale sunt puternice si nu le poti tine prea mult timp in frau. Marte si Pluto ofera acea energie care nu poate accepta NU ca raspuns si care poate muta muntii din loc. Mai ales cand virne vorba de amor. Libido in crestere, energie cat cuprinde!

Luna in Gemeni aduce tentatia. Ai incerca un pic de aici si un pic de-acolo. Iar intalnirea cu Venus retrograd si sextilul cu Chiron in Berbec iti pot reaminti de vechile tale placeri. Ai curajul sa te intorci la ele? Crezi ca iti mai pot oferi mangaiere?

Afla mai multe detalii despre ce e de facut cand Mercur este retrograd aici.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Obiectivul tau principal este sa iti imbunatatesti relatiile din jur. Ai vrea sa fii mai apropiat de cei pe care ii respecti si pretuiesti si vei reusi acest lucru. Fii cumpatat in cuvinte si actiuni ai ai grija la orice neintelegeri ar aparea. Mentine deschis canalul de comunicare dintre tine si ceilalti si astfel vei ramane mai calm si relaxat toata ziua.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Dispozitia ta de azi este foarte energica si asta iti da o alta perspectiva asupra vietii tale. Fa un pas in spate din entuziasm si priveste semnificatia adevarata a alegerilor tale. Dezvoltari neasteptate de natura foarte pozitiva vor fi o sursa de bucurie pentru tine. Vei fi imputernicit sa schimbi acele aspecte ale rutinei zilnice care nu se mai potrivesc cu dorintele tale reale.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te poti simti un pic cam jos astazi. Nu prea ai chef de nimic si nici suficienta energie. Pacat, pentru ca asta inseamna ca sarcinile si obligatiile tale se vor intarzia si ele. Incearca sa te mobilizezi totusi sa faci ce ai de facut, altfel te vor coplesi zilele viitoare treburile.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.