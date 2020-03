Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 27 MARTIE 2020. Mai tragem aer, ne mai linistim!

Marte si Berbecul ne-au cam fiert toate aceste zile si ne-au obosit, epuizat.

Sunt multe idei noi la care trebuie sa ne ajustam si ne putem simti ca si cum ni s-a umplut paharul. Cand ni se impune o restrictie, mintea omului exact atunci ar dori obiectul restrictionat si aici este capcana. Sa acceptam rolul autoritatii in viata noastra pentru ca lumea nu ar putea avea ordine fara elementul de autoritate. Iar in astrologie, autoritatea este puternic reprezentata de Capricorn. Sunt multe planete acum in Capricorn, deci se simte. Tocmai de aceea ne bucuram cand apar zile ca azi, ca acest weekend.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Emotiile tale puternice combinate cu caracterul determinat te si ajuta sa dai maini de ajutor celor aflati in nevoie dar te pot si pune in situatii jenante. Cauta sustinere si ajutor de la un partener daca te afli in cea de-a doua situatie. Este timpul acum sa te bazezi pe acea comunicare de suflet. Sunt posibile si castiguri financiare dar evita orice contact cu oamenii in numele lor. Invata deocamdata sa muncesti de la distanta, de acasa, cat mai mult. Si fii atent si la cuvintele rostite ca sa nu ranesti pe nimeni.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Se anunta o zi destul de emotionala pentru tine. Insa este si o buna ocazie sa iti identifici emotiile si gandurile ce iti ruleaza acum in minte. Aceasta idee te poate speria pentru ca nu esti familiarizat cu asemenea procedura, dar daca faci acest pas te vei elibera si te vei apropia de implinire emotionala. Cineva apropiat tie poate sa fie emotional iar raspunsul tau potrivit este vital acum.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este o zi perfecta pentru a impresiona pe cei din jurul tau prin intelepciunea ta si intelegerea profunda de care dai dovada despre o situatie. O sa poti sa oferi solutii inovatoare la unele probleme fie de la locul de munca fie de la unul din prietenii tai. Este o perioada buna pentru tine. Nu trebuie sa cauti atentie pentru ca oamenii se vor indrepta spre tine pentru ajutor si sustinere.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.