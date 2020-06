Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de DUMINICĂ 28 IUNIE 2020. Marte este în Berbec! Pe locuri, fiţi gata, START!

Marte in Berbec e gata de lupta!

Scoate-ti armura! Iti face bine acest sentiment de concurenta adus de Marte in Berbec. Marte este un razboinic curat, fara viclenie, fara trucuri murdare. Marte ataca cu cap si fie ca cel mai bun sa castige! Dolrinte puternice, initiative si dorinta de a excela – acestea sunt caracteristicile lui Marte in Berbec. Si nu vas ta aici sase saptamani, asa cum obisnuia pana acum, ci sase luni! Deci nu va fi vorba despre un sprint scurt, ci de un adevarat maraton! Conserva-ti energia!

Saturn stie totul despre rezistenta si cine se pricepe mai bine decat el sa-l trimita pe Marte in calatoria sa de acasa decat Saturn in Varsator! Marte face sextil cu Saturn si iti transmit mesajul sa iti asiguri perimetrull, sa fii precaut, sa planifici totul pentru o cursa lunga. Saturn este retrograd si iti spune: Linisteste-te! Si vei folosi franele de multe ori in aceasta perioada.

Azi este o zi de actiune. Nu este deloc o duminica pentru leneveala. Toate sistemele merg, pe toate fronturile. Primul patrar de luna in Balanta completeaza imaginea si te avertizeaza ca ai de luat decizii. Trigonul cu Venus, acum direct, iti reaminteste ca nu esti singur. Cere ajutorul prietenilor, al familiei. Chiron, Uranus si Mercur sunt retrograde, iar tu esti gata sa iti revizuiesti anumite idei si sa actionezi pentru punerea lor in practica. Draga iulie, esti asteptat!

Horoscop zilnic

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Unele din oportunitatile ce ti se deschid de acum par putin in afara ariei tale de a le atinge, dar daca le accepti va fi un mod prin care tu vei creste ca persoana. Daca ceva apare in calea ta care ti se pare prea solicitant, nu refuza, gandeste-te din nou. Priveste oferta in detaliu si ia in calcul optiunile, pentru ca oricum esti mai mult decat capabil.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai putea fi in elementul tau, cu un ritm foarte plin de viata care te face sa obtii maximul din prietenii si din alte aranjamente sociale. Intr-adevar, cu atmosfera festiva de decembrie deja in pregatire, te poti alege cu anumite oportunitati foarte pline de perspectiva si bucurie daca participi sau organizezi evenimente. Fii atent la costuri si la nivelul de energie implicat, ca sa nu fii coplesit si depasit.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Un focus foarte pozitiv pe un sector spiritual si psihologic iti aduce sansa sa iti descoperi comori ascunse. Exista mai multe despre tine decat se vad cu ochiul liber, pentru ca persoana pe care o prezinti lumii este varful aisbergului. In zilele urmatoare, saptamani si luni, activeaza-ti descoperirea puterilor interioare, talentelor si ideilor care sa iti schimbe destinul in mod remarcabil.

