Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de DUMINICĂ 5 IULIE 2020. Ceva se încheie, ceva nou începe!

Ceva se termina, ceva nou incepe. Pregateste-te!

Dă foaia!

Un capitol destul de dureros din viata ta se incheie. Acea parte din viata ta care ti-a produs suferinta oricat de mult ai incercat sa repari, oricat de mult ai incercat sa te mentii la suprafata. Gata! E timpul sa dai foia in cartea vietii tale si sa scrii noi aventuri. E timpul sa te concentrezi pe ceva nou, pe proiecte noi, sa mergi mai departe.

Acesata eclipsa de Luna plina in penumbra marcheaza o tranzitie blanda. Este timpul sa renunti la ceva de care erai agatat fara speranta de viitor. Neptun in Pesti este in armonie totala cu eclipsa si aduce ape vindecatoare care sa te ajute sa "speli" trecutul. Poate te simti mai sensibil din punct de vedere emotional. Poate te simti slab in acest moment. Insa la fel de bine te poti simti inspirat, creativ, plin de idei pentru viitor.

Ultima eclipsa a verii

Aceasta a fost ultima eclipsa a verii si iti indreapta pasii spre viitor, spre ceva nou. De asemenea, Luna face conjunctie cu Jupiter si Pluto si capeti mai multa claritate despre ce trebuie facut. Iar Jupiter iti si da puterea sa actionezi. E vremea sa treci la treaba!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai devenit foarte agitat mental urmare a stresului din ultimele saptamani si asta incepe sa se resimta si in corpul tau fizic. Fa-ti timp sa iti reincarci bateriile si sa iti clarifici mintea. Astfel vei reveni de doua ori mai productiv. Asigura-te ca iti tai de pe lista unul cate unul lucrurile de facut, altfel vei ajunge sa fii coplesit de prea multe sarcini.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Pot aparea dezvoltari subite de situatii in directii nedorite de tine care te pot destabiliza. Permite oricarei situatii sa se prezinte si manifeste si in acelasi timp lucreaza la mintea ta pentru a fi in punctul in care te adaptezi la noua realitate si iti refaci planurile. Zilele urmatoare te vei intalni cu mai multi omanei alaturi de care vei rezolva mai multe probleme pe care nu ai cum sa le rezolvi de unul singur.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Asteapta-te sa ai o zi excelenta azi, cu multe intamplari pozitive. Acestea te umplu de energie si optimism pentru viitor, ajutandu-te sa vezi partea luminoasa din viata. Asta te sustine si sa iti vezi afacerile mergand bine. Astrele sunt de partea ta, deci nu ezita sa schimbi ceea ce nu te mai satisface, oricat de mult te temi de aspectul necunoscut ce urmeaza. Vei vedea ca orice schimbare este pentru mai bine si viata de zi cu zi va fi mult mai armonioasa.

