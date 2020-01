Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de LUNI 20 IANUARIE 2020. Începe sezonul Vărsătorului!

Cu Soarele in Varsator, incepe acea perioada din an ce tine o luna in care mintea devine brici, atentia se muta pe comunitate si idei umanitare iar emotiile iau o pauza, cel putin nu ne mai simtim atrasi sa le simtim si disecam.

La multi ani, Varsatori de pretutindeni!

Sa ne bucuram de compania prietenilor, cunostintelor si oportunitatilor ce vin dinspre oamenii cu care relationam in sezonul Varsatorului ! Varsatorul, semn de aer (sa nu ne lasam confuzati de simbolul zodiei care contine apa ce se varsa dintr-un vas, nu este semn de apa!) ofera o energie incantatoare chiar daca are si accese de incapatanare. Pe cat o fi de capos un Varsator, pe atat de mari sunt idealurile lui si este timpul pentru noi sa dam file din cartea Varsatorului si sa gandim si noi peisajul mai mare al vietii noastre.

Care este idealul dupa care tanjesti? Ce oameni sunt cu tine pe lungimea ta de unda? Este timpul sa iti gasesti tribul, echipa, grupul intelectual cu care te simti bine.

Si relatiie sunt pe repede inainte azi, pentru ca Venus, planeta iubirii se armonizeaza cu Nodurile Lunare aflate inca in Rac si Capricorn pana in iulie. Exact ce avem nevoie daca dorim sa ne conectam cu prietenii, sa ne vedem fata in fata cu iubirile noastre si sa construim poduri cu acestia.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nu toate prieteniile sunt la fel, Berbecule. Poate ca ai invatat ca drumul mai greu este mai bun. Astazi incepe sezonul Varsatorului, axat destul de mult pe relatii dar nu cele de iubire, si poti simti nevoia sa faci ordine in prieteniile tale si sa capeti o perspectiva mai clara asupra lor. Este timpul sa iti dai seama care din prietenii tai sunt cu adevarat acolo pentru tine cand ai nevoie de ei, care din ei iti arata ca tin la tine si car nu. Fiecare tip de amicitie poate fi folositoare in felul sau, chiar si cele necorespunzatoare din care inveti ceva despre tine. Nu te teme sa admiti asta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi este o zi buna sa iti asumi sanse, Taurule. Poti avea succes daca esti pregatit sa aperi acele lucruri la care tii cu adevarat. Pretinde ca esti directorul unui film si tocmai te-ai intalnit cu un potential producator pentru filmul tau. Chiar ai scenariul in maini. Esti pregatit sa ti-l asumi si sa i-l dai pentru productie ? Esti pregatit pentru succes ?

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mintea iti este intr-o perioada de activitate buna iar curiozitatea despre lumea din jur este de neoprit. Esti interesat de orice si de tot. Vrei sa fii in stare sa intelegi tot, de la cel mai simplu pana la cel mai compex aspect. Nimic nu iti poate sta in calea setei de cunoastere. Asadar, aduna-ti carti despre ce vrei sa inveti, uita-te la videouri si chiar cunoaste oameni noi din domeniile ce te intereseaza.

