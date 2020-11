Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de MARŢI 3 NOIEMBRIE 2020. Nu mai există cale de întoarcere

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Luna in Gemeni de azi este in zona ta destinata explorarii si te poate indemna sa vezi o imagine mai de ansamblu in ceea ce priveste munca sau un obiectiv cheie pentru tine acum. Ai putea fi asa de ocupat cu detaliile marunte, dar fa un pas in spate ca sa privesti de la distanta intreaga perspectiva. Este valabil pentru o idee ce este inca in stadiu de planificare.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poate ca ai nevoie sa iti exersezi rabdarea cu cineva care pare sa aiba o pozitie fixa si inflexibila. O sugestie excelenta a ta, cum ar fi o oportunitate de a petrece timp impreuna sau sa explorati un nou inteers, ar putea fi refuzata. Poate ai de lucrat la acest aspect si poti convinge persoana ca ideea este si pentru binele sau.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai putea simti o anumita rezistenta in a te implica cu o persoana ce reprezinta autoritatea sau cineva care iti inspira mult respect in mediile in care te invarti. De ce este asta ? Poate fi pentru ca esti anxios sa ii lasi sa te cunoasca mai bine ? Fortele cosmice sugereaza sa nu baltesti prea mult in aceasta stare, pentru ca lucrurile oricum sunt menite sa evolueze favorabil.

