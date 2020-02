Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de SÂMBĂTĂ, 29 FEBRUARIE 2020. La mulţi ani o dată la 4 ani!

Mercur, planeta comunicarii si gandirii, acum retrograd in Pesti, este intr-un frumos sextil astazi cu rebelul Uranus in Taur. Dupa o saptamana intensa, sextilul ne ofera exact eliberarea de care avem nevoie. E timpul sa rupem putin rutina, sa avem conversatii placute, distractive, sa mergem intr-o scurta iesire, poate undeva unde nu am mai fost. E timpul pentru aer proaspat, sa intampinam startul primaverii calendaristice cu entuziasm si recunostinta. Pot aparea surprize frumoase, fiind vorba de Uranus in joc, deci sa fim flexibili cu planurile noastre pentru ca nu stim ce poate aparea incantator.

Luna e in Taur si de aici nu e foarte incantata de surprize, dar asta pentru ca dragul de Taur este asa de conservator si evita cu multa abilitate schimbarile.

Insa Uranus este totusi in Taur, deci combinatia dintre surprize pentru o noua stabilitate este la moda. Cu cat suntem mai adaptabili la ce aduce viata, cu cat avem disponibilitatea de a lua in calcul ceea ce alta data parea de neconceput, cu cat suntem dispusi sa schimbam parti solide si fundamentale din viata noastra, cu atat ne deschidem mai mult spre miracole, abundenta si bine.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Luna in Taur de azi iti activeaza preocuparile pentru treburile de natura materiala, dandu-ti o oportunitate sa te uiti care iti sunt valorile cele mai de pret si sa le aliniezi cu sistemul tau de credinte. Chiron si Venus sunt in zodia ta si iti activeaza stima de sine si increderea de sine dar iti si arata in mod evident domeniile vietii in care acestea iti lipsesc. Fa acei pasi necesari pentru a vindeca aceste aspecte si elibereaza orice sta in calea de a te iubi complet pe tine insuti.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Luna straluceste puternic in zodia ta unde se intalneste cu surprinzatorul Uranus. Poti fi foarte emotional astazi si totodata intuitiv, chiar paranormal. Daca simti ca trebuie sa te implici intr-o confruntare pentru a-ti restabili dreptatea sau pacea, asigura-te ca ai sabia la tine inainte sa incepi sa te agiti. Retrage-te cand ai nevoie ; grupurile mari de oameni pot sa nu iti priasca intr-o zi ca azi. Ocupa-te de sufletul tau.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Luna este in Taur unde iti activeaza sectorul viselor si viziunilor, deci fii atent ce vise ai, chiar si cele cu ochii deschisi sunt importante si purtatoare de mesaje. Asculta-ti intuitia si sentimentele profunde si nu te teme daca nu au logica. Nu pentru logica exista ele ci sunt purtatoare al unui alt tip de informatie profunda iar ele iti vorbesc puternic acum.

