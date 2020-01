Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de SÂMBĂTĂ 4 IANUARIE 2020. Luna în Taur şi simţurile activate!

Luna in Taur ne indeamna sa petrecem seri linistite si de calitate, sa ne rasfatam simturile si sa o luam mai usor. Da, avem multe de facut la acest inceput de an dar e weekend si agitatia incepe abia de luni 6 ianuarie. Fa orice iti face placere in aceasta sambata, orice te face sa te simti un castigator al vietii.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poti simti un impuls de a sari intr-un avion si a pleca din tara, Berbecule. Se pare ca este singurul mod prin care te poti elibera de muntele de obligatii profesionale si sociale care te asteapta si pe care stii bine ca trebuie sa le abordezi. Ai luat insa in considerare ca s-ar putea sa nu fie nevoia sa faci tu chiae tot ? Roaga pe altcineva sa faca ceva sau raspunde pur si simplu ca nu poti face. Nu esti primul care spune nu. Si esti total indreptatit sa ai un ritm mai uman.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Eforturile depuse de tine sunt recunoscute, Taurule. Asta nu inseamna sa te culci pe spate si sa nu mai faci nimic, din contra. Pune-ti ideile originale la testat. Nu fii nervos si fa ce ti-ai planificat si propus. Daca muncesti serios in continuare, vei vedea rezultate uluitoare profesionale si financiare.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tu ai o natura minunata si iubitoare iar cei din jur au beneficii foarte mari de pe urma sufletului tau. Insa asa cum esti receptiv la nevoile altora, ar trebui sa fii mult mai receptiv la propriile tale nevoi. Meriti sa fii tu la capatul de primire al atingerii tale delicate. Nu ezita sa apelezi si tu la altii pentru ajutor daca ai nevoie. Poti fi surprins cat de multi sunt dornici sa intinda o mana.

