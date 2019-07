Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de SÂMBĂTĂ 6 IULIE 2019. Ca înainte de Mercur retrograd!

Incepe acea perioada a anului (din cele 3 cate are Mercur retrograd in 2019) in care dam ceasul inapoi, revizuim, reverificam, poate am pierdut oportunitati, poate nu am inteles suficient de bine niste cuvinte, poate vrem sa spunem altceva, de fapt, acum. Ne pregatim sa apasam restart pe o zona importanta a vietii fiecaruia. In timp ce Mercur in Leu va intra in retrograd, Fecioara ii va da o mana de ajutor pregatind totul impecabil, asa cum ii place ei. Luna in Fecioara transmite ca nu ai altceva de facut decat sa muncesti pentru ceea ce vrei. practica duce la perfectiune, deci la satisfactie.

Fecioara adora sa fie de folos, deci foloseste aceasta influenta pe seara. Nu trebuie sa muncesti insa iti prinde bine sa faci bine ceea ce faci. Cum ar fi sa dai o mana de ajutor cuiva drag, familie, prieteni, comunitate. Ei iti sunt sustinerea ta asa cum si tu esti la fel pentru ei. Accepta ajutor si da si tu ajutor daca este cazul. Te vei simti bine.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi nu te vei simti prea confortabil sa ai de-a face cu factori total necunoscuti. Ca atare, vei incerca sa tii se cararile testate si batatorite pe care te bazezi decat sa incerci abordari experimentale. Noi oportunitati vor veni pe calea ta azi, dar vei alege ceva familiar decat ceva total nou care iti poate oferi recompense mai bune. Daca pentru moment te simti bine asa, fie. Insa stii bine ca este nevoie sa imbratisezi noul atunci cand esti pregatit. Ocupa-te de lucruri ramase in urma daca tot ai o zi libera.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O noua energie va incepe acum sa functioneze in viata ta. Vei vedea brusc ca iti este mult mai usor sa echilibrezi viata personala, de familie cu aspectele de cariera. Toate ezitarile iti vor disparea si actiunile iti vor fi marcate de un nivel de incredere fara precedent. Vei putea totodata sa rezolvi orice sentiment ambivalent fata de cei dragi tie atat de la munca cat si din familie.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este o zi buna pentru discutat diverse aspecte importante cu rudele tale. Incearca sa fii iubitor si bland in conversatii. Daca nu poti gestiona o situatie, las-o deoparte deocamdata in loc sa o incarci cu lucruri spuse ce nu pot fi luate inapoi. Participa pe seara la reuniuni sociale daca vrei sa iti cresti starea de spirit. Focusul pe subiecte de credinta si spiritualitate iti va aduce mult beneficiu.

