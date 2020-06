Horoscop zilnic: Horoscopul zilei JOI 11 IUNIE 2020. Ce vise ai?

In ce povesti crezi?

O zi de joi care indeamna la visare gratie cuadraturii dintre Soare si Neptun. Insa nu te lasa prea mult purtat de val. Ai nevoie si de concentrare. Poate ca iti plac povestile cu zane, insa ai nevoie si de realitate. Daca lucrezi intr-un domeniu ce necesita creativitate, azi poate fi ziua ta norocoasa, de inspiratie. Daca nu, poate fi o zi destul de obositoare, cu mult zgomot in mintea ta. Trebuie sa-ti gasesti echilibrul!

Planeta iubirii, Venus, retrograda in Gemeni, iti da o energie ciudata. Esti gata de riscuri romantice? Esti gata sa te aventurezi pe taramul placerilor? Fii atent, totusi!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Desi esti plin de vise si aspiratii, ceva te tine in spate din a le obtine pe majoritatea din cauza sentimentelor tale de nesiguranta. Dar cu norocul de partea ta care incepe de azi, vei fi in stare sa iti pui fricile in spate si sa muncesti concret pentru a-ti manifesta visele. Ramai concentrat si foloseste ce stii si pe cine stii ca sa ai sustinere pentru cauza ta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te agiti pe asa de multe fronturi incat deja risti sa fii prea epuizat. Este nevoie sa o iei mai incet azi, sa iti dai timp pentru odihna, sa iti lasi creierul sa se odihneasca si sa viseze la ce ii da bucurie. Apoi poti relua. Seteaza-ti un program bun si clar care sa iti permita sa te eliberezi de indatoriri una cate una fara stres si anxietate.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi poate fi o zi provocatoare din punct de vedere mental, cu viziuni despre succes si recompense intrerupte pe ici pe colo de indoieli. Daca simti ca nu ai suficiente resurse pentru viziuni, nu lasa asta sa iti deterioreze moralul. Fiecare rasarit de soare vine cu cate o noua promisiune si astazi chiar nu este sfarsitul lumii. Sunt puternice indicatii ca miscarile planetare curente vor schimba lucrurile in bine incepand de maine.

