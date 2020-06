Horoscop zilnic: Horoscopul zilei JOI 25 IUNIE 2020. E timpul să răsuflam usuraţi!

Nu te astepta, insa, la schimbari peste noapte. Insa cu siguranta le simti. Azi poti primi un semnal. Esti gata sa-l primesti? Poate esti pregatit sa iesi mai mult, sa socializezi mai mult. Bucura-te de viata, de razele Lunii in Leu. Mai ales ca va intra in Fecioara si vei avea treaba de facut.

Placeri cu Venus direct

Parca Universul ia degetul de pe rana si poti rasufla usurat. Iubire, sex, romantism, cheltuieli, cumparaturi, frumusete, viata sociala, cultura, distractii de tot felul. Daca pana acum ai fost mai retras, simti nevoia sa iti infrumusetezi cumva viata. Venus retrograd are o orientare spartana. Venus direct este o veste minunata!

Luna in Leu este compania perfecta pentru a da voie iubirii si placerilor sa intre in viata ta. Exista multe lucruri care te pot face sa te simti bine, chiar daca unele sunt la limita constiintei tale. Nu trebuie sa iti negi placerile.

Semnele de schimbare vor incepe sa-si faca simtita prezenta dupa ce Luna intra in Fecioara, de unde va face sextil cu Soarele in Rac. Luna in Fecioara promite multe. Esti gata sa actionezi?

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O zi in care focusul ar trebui sa fie pe comunicare. Pune-te pe primul plan si spune ce ai de spus. E o oportunitate cu care nu te vei mai intalni prea curand. Cu cat analizezi mai bine o situatie, cu atat ti se va parea mai promitatoare. Actioneaza!

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Nu ti-ar strica sa-ti faci niste planuri, macar pe termen scurt. In acest fel vei vedea care iti sunt prioritatile, responsabiltiatile si ce iti poate ocupa timpul inutil. Incearca si sa te eliberezi de oamenii care doar vor lucruri de la tine, fara sa-ti ofere ceva in schimb. Invata sa impui limite.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O zi care te inspira sa iti reorganizezi prioritatile. Nu e cazul sa te minti singur. Fa ce este cu adevarat important pentru tine. Asta inseamna si sa-ti rezolvi cateva lucruri lasate incurcate din cauza unor anumite credinte care acum sunt depasite.

