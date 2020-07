Horoscop zilnic: Horoscopul zilei MIERCURI 8 IULIE 2020. Mercur şi Marte ne joacă feste!

Iti iesi din minti repede? Da vina pe Mercur si Marte!

Ce vremuri agitate traim! Parca ne confruntam cu niste cutite bine ascutite aruncate prin aer de cineva foarte priceput. Mercur se intalneste cu Marte si fierbem si mai tare! Atentie sa nu-ti iesi din minti, caci, mai mult ca sigur, vei regreta multa vreme! Si o vom tine asa pana in 27 iulie. Cam mult timp, nu-i asa?!

Desigur, pot aparea probleme vechi de care trebuie sa te ocupi. Ceva ce te preocupa de multa vreme, dar de care n-ai vrut sa te apuci, din diverse motive. Acum nu mai ai de ales. Mercur retrograd in Rac te impinge de la spate sa te ocupi si de lucrurile "murdare". Si, totusi, ai grija. Nu face imprudente!

Noroc ca mai detensioneaza situatia Luna in Varsator. Nu foarte mult, insa, tot se simte ceva mai multa relaxare. Apoi va intra in Pesti si vei fi nevoit sa te scufunzi in mijlocul problemelor care te framanta pentru a le rezolva o data pentru totdeauna.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Conjucntura astrala de azi ar trebui sa iti fie de ajutor in trasarea planurilor viitoare. A venit momentul sa profiti din plin de talentele tale. Mergi inainte cu incredere de sine si ii vei inspira pe cei care te privesc.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Problemel legate de casa si de familie iti tin mintea ocupata azi. Ai nevoie de multa energie pentru a le pune pe toate la cap, insa o vei scoate la lumina. Te simti pus sub presiune si iti poti pierde rabdarea, dar nu renunta. Familia ta are nevoie de tine acum.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Incearca sa gasesti oamenii care sa fie alaturi de tine atunci cand ai nevoie. Vei vedea cat de important este sa ai pe cine sa te bazezi in momente cheie. Fa-ti timp pentru a intalni oameni noi. Nu amana aceste momente.

