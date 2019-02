Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru JOI 7 FEBRUARIE 2019. Universul ne da cadou mult noroc azi!

Sa profitam de faptul ca suntem vizitati azi de sansa si oportunitati ce se vor prezenta prin orice forma posibila: oameni, actiuni, idei, inspiratie, coincidente, sincronicitati, intamplari considerate miraculoase. Foloseste ziua in avantajul tau si fii in miscare pentru a mentine energia activa si a atrage partea ta din felia acestui noroc pana la miezul noptii. Si dovleacul tau se poate transforma in trasura aurita !

Luna este in Pesti si adora acest tip de energie in care visele se implinesc, deci nu esti de blamat daca toata ziua tinzi sa fii romantic si cu ochii pe pereti. Cosmosul ne spune clar : profita de oportunitati si construieste un zid solid pentru orice castel de vis pe care ai dori sa il ridici candva!

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca ai dileme de viata pe care nu stii cum sa le rezolvi, reaminteste-ti ca inima si corpul deja detin informatie importanta despre alegerile de facut. Da-ti voie sa curgi cu fluxul natural al vietii si nu ezita prea mult, acum ca esti pregatit sa actionezi ca un adevarat Berbec. Acesta este un moment de mandrie in care orice conflict poate fi rezolvat usor prin respect reciproc. Daca cineva nu te respecta, este posibil ca sa nu fi invatat niciodata sa te abordeze diferit si persoana are nevoie doar de mai multa flexibilitate emotionala ca sa inteleaga cine esti, fara frica.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Tu nu ai nevoie de nimeni altcineva sa iti arate valoarea ta. De fapt, deja ai tot ce ai nevoie ca sa relationezi cu oamenii pe un nivel mai sanatos, chiar daca deocamdata nu intelegi asta. Ia-ti timpul necesar sa intelegi procesele dincolo de suprafata lor, discuta cu oameni care sunt in situatii similare cu ale tale. Informatia pe care o poti primi azi iti va fi de mare folos, oricat de stresante ar putea fi unele dialoguri cu colegii. Baga ceva distanta ca sa vezi totul clar si nu lua prea multe lucruri personal inainte de a analiza ce posibilitati iti deschid acestea.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Exista noi libertati pe care ti le permiti iar acestea ar putea sa iti compromita judecata rationala, dar asta nu ar trebui sa te ingrijoreze prea mult pentru ca tu esti constient ca trebuie sa iesi din zona de confort si nu o poti face decat prin noi libertati asumate de gandire si miscare. Fii curajos ca sa faci fata la orice a iesit la suprafata in ultimele saptamani. Ai tot ce ai nevoie ca sa devii persoana ce doresti sa devii, depasind vechea ta versiune.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.