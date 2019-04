Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru LUNI 22 APRILIE 2019. Soarele si Uranus fac conjunctie in Taur. Schimba ce e de schimbat!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de LUNI 22 APRILIE 2019, prima zi plina in pamanteanul Taur. Ai nevoie de calm, de ratiune pentru a putea controla impulsurile. Soarele si Uranus fac conjunctie in Taur, iar zodiile schimba ce e de schimbat. Luna este in Sagetator si te poti simti mai nelinistit. Ai nevoie de mai multa rabdare si de mai putine conflicte cu cei din jur. Indreapta-ti atentia spre subiecte de discutie elevate, filosofice si intelectuale!