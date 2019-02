Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru LUNI 4 FEBRUARIE 2019. Luna Noua in Varsator!

Din punct de vedere karmic, aceasta Luna Noua ne face sa realizam ca ne indepartam de vremurile mai turbulente ale vietii in unele in care ne simtim ceva mai stabili. Mai apare o data cu ea si o stare de a ne simti protejati, protectie dupa care tanjim urmare a eclipsei totale lunare din ianuarie. Multe ni s-au revelat si acum ne cautam si gasim siguranta in intunericul acestei Luni Noi.



Aceasta Luna Noua va fi una din cele mai puternice pe care o vom avea in acest an si ne ofera un sentiment de optimism ce ne-a lipsit in ultima luna. Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Tu ai anumite obiective precise si ele pot fi incredibil de atractive, dar nu ar trebui sa te comiti lor daca asta inseamna sa zdrobesti pe cineva de-a lungul drumului. Ia-o pe drumul principal si fa alegeri personale azi pentru ca ai nevoie ca lumea ta emotionala sa fie clara si fundatie pentru tot ce faci. Nimeni nu ar trebui sa iti limiteze, asa cum nici tu pe ale altora. Ramai pe pozitii, deleaga si organizeaza-ti munca asa cum stii mai bine. Fii rapid si stabil, lasand destul timp pentru contactele apropiate si odihna pe seara.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Tu stii si simti ca bucuria este prioritatea numarul unu din viata ta azi si esti dispus sa tii de aceasta directie indiferent cat de mult altii te pot impinge in structuri care nu te fac fericit. Pentru a-ti mentine bucuria, fii incapatanat ca un Taur veritabil, pentru ca aceasta este oportunitatea ta sa lupti pentru credinte ce iti definesc inima, in loc sa traiesti dupa impulsul dictat de sistem.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Pregatit sa lasi anumite conflicte si teme in trecut, acum incerci sa te focusezi pe viitor chiar daca te simti putin ingrijorat sau coplesit de responsabilitate. Respira adanc si ia lucrurile unul cate unul. Acesta este cel mai bun mod de a trece prin orice. Partea practica a personalitatii tale poate fi umbrita daca nu iti mentii picioarele bine infipte in pamant. Evita alcoolul sau orice substanta care iti poate altera claritatea mintii, pentru ca aceasta iti este esentiala pentru cresterea ta la acest moment.



