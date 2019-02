Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru SÂMBĂTĂ 9 FEBRUARIE 2019. Aşteaptă-te la revelaţii!

Rutinele zilnice pot lua turnuri neasteptate iar pe o noua directie poti intalni oameni noi si invata lucruri noi interesante. Este o zi buna sa iti faci prieteni noi din domenii diferite decat al tau. Socializarea este favorizata, vom avea idei provocatoare si simt al umorului.

Daca vezi lucrurile din alt punct de vedere te poate ajuta sa rezolvi probleme stagnante sau sa gasesti obiecte pierdute. Internetul ne ofera multa posibilitate de a invata orice nou, sa impartasim idei si sa cunoastem opinii diferite din social media.

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca vrei sa obtii anumite rezultate, este o zi buna sa iti sufleci manecile si sa treci la treaba. Vei putea avea progrese semnificative. Nu te teme ca te murdaresti, munca iti va aduce recompense si esti capabil sa depui acel efort in plus care sa te plaseze un invingator. Mergi ceva mai departe decat planuisei si in curand vei ajunge in varf de munte.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai obosit sa pui mult efort intr-o relatie cu o persoana puternica ce nu da prea mult inapoi ? Tu esti amabil dar nu mereu e reciproc. Nu te lasa intimidat. Nu are sens sa intretii o lupta de putere. El sau ea or avea puterea dar tu meriti sa fii respectat. Daca iti e clar, vei avea parte de respectul meritat.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca stai pe aproape cu cineva intelectual azi, vei avea o zi reusita. Este o arta sa stii sa iti alegi partenerii potriviti dar tu reusesti asta. Gaseste pe cineva care este mai destept decat tine, chiar daca ti se pare provocator. Insa acest tip de persoane iti elucideaza subiecte ce sunt mistere pentru tine si impreuna sunteti mai puternici decat separat. Tine-ti mintea deschisa despre ce inseamna sa fii "destept".

