Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru VINERI 25 IANUARIE 2019. Marte şi Jupiter ne aduc ceva mare

Este o zi fantastica de Vineri, deci fa-o sa conteze si pentru tine!

Ia o portie de credinta si da-ti voie sa faci ceva ce ai ezitat sa faci desi stii ca este bine pentru tine. Luna este in echilibrata Balanta si energia sa te ajuta. Nu are ce sa mearga gresit daca ai incredere ! Ca si cum ai fi injectat cu virusului norocului. Poti fi la timpul potrivit si la momentul potrivit si totul sa iasa bine.

Si relatiile sunt menite sa functioneze fermecator azi, contribuind la o zi de Vineri incantatoare din punct de vedere social. Exprima-te clar si pozitiv ce vrei. vrei sa iesi cu cineva ? Spune-i ! Vrei ceva de la sefii tai ? Exprima-te ! Acum e un bun moment sa risti si sa ceri.

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Un val crescut al increderii in tine poate face ca lucrurile sa se implineasca. Marte in trigon cu Jupiter azi creaza un tranzit benefic care iti poate activa atitudinea "eu pot sa fac" pentru ce ai nevoie sa realizezi. Iar aceasta pozitivitate te imputerniceste sa dai la o parte blocaje de pe drum. Este despre a crede in tine si sa ai incredere in ghidarea aceea din interiorul tau. Daca te inconjori cu oameni care cred in tine, vei castiga sustinere suplimentara pentru eforturile tale. Pana la urma, nu ai nevoie de nimeni sa te incetineasca cand lucrurile sunt menite sa evolueze.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poti simti sustinerea fortelor nevazute ale Universului. Marte in trigon cu Jupiter azi creaza un tranzit benefic care te pune in contact cu resurse ascunse din tine care sunt intuitia, talente nefolosite inca sau chiar un cadou pe care il porti cu tine din vieti trecute. Dar asta nu e tot ! Ai acum acces la asistenta de la ghizi si de la cei dragi care sunt in viata de dincolo. Mai mult, calatoria zilei de azi iti poate arata o emotie sau o credinta care ti-a limitat abilitatea de a merge inainte.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca te conectezi cu un prieten ce te sustine te va motiva din plin azi. Marte in trigon cu Jupiter azi creaza un tranzit benefic ce implica ca un prieten cu atitudine "hai ca poti" sa te ajute sa avansezi spre ceva ce vrei. Cel putin el sau ea te poate trage spre o activitate noua si placuta. Alt scenariu poate fi ca te conectezi cu cineva dintr-un grup care va juca un rol similar. Este un timp ideal sa participi intr-un grup focusat pe spiritualitate, crestere personala sau fitness.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.