Horoscop zilnic: Horoscopul zilei SÂMBĂTĂ 27 IUNIE 2020. Începe maratonul din a doua jumătate a anului! Pregateşte-te!

Nu te impotrivi vantului – Luna in Fecioara are cateva trucuri pentru tine

Fiecare zi care trece pune o anumita distanta intre tine perioada de Venus retrograd din primavara, intre tine si si puternicele schimbari emotionale cauzate de Solstitiul de vara si Eclipsa inelara de Soaare. Au fost doar cateva zile, insa au avut un impact puternic asupra tuturor. Ai fost in profunzimea sentimentelor tale, te-ai confruntat cu demonii tai? Acum e vremea sa iesi la lumina.

Mercur retrograd in Rac si probabil este vremea sa aduci la lumina acea veche cutie de unelte. Ai nevoie sa-ti reanalizeazi optiunile, sa te familiarizezi din nou cu vechile metode pe care credeai ca le-ai uitat. Fecioara este foarte metodina si gata sa-ti arate trucurile ei. Luna se conecteaza cu Neptun, Pluto, Jupiter si Marte si ai multe cu care care sa te obisnuiesti. Nodurile Lunare iti dau si ele imbold.

Lucrurile devin usor agitate cand Luna se conecteaza cu Marte si apoi intra in Balanta. Cand credeai ca situatia este instabila si gata sa se destrame tot, apare la orizont batranul Saturn care face cat de cat ordine in relatie.

Marte este inca in Pesti, dar nu pentru multa vreme, si simti o oarecare nostalgie. Insa toate se vor schimba in curand. Maine intra in Berbec si ti se va cere sa fii pregatit de start. Pentru ce? Pentru a maratonul din a doua jumatate a anului 2020!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este timpul sa fii tu insuti, sa fii mai sigur pe tine si sa nu lasi pe nimeni sa te opreasca din realizarea visurilor tale. Foloseste-ti ratiunea si talentele pentru a obtine ceea ce-ti doresti. Fii sigur ca eforturile tale vor fi incununate de succes. Nu te opri pana nu reusesti!

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O stare de confuzie generala te poate scoate din ritmul tau. Esti total dezorientat si nu stii incotro sa o apuci. Incearca sa revii cu picioarele pe pamant. Fa exercitii de concentrare, meditatie si odihneste-te mai mult. Nu lua decizii importante si asteapta sa depasesti aceasta perioada dificila.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O zi cu un potential fantastic. Vor aparea oportunitati sa rezolvi probleme la care n-ai gasit raspuns pana acum. Renunta la negativitate si vei vedea solutiile si mai usor. Aminteste-ti ca persoanele dragi te pot ajuta oricand. Trebuie numai sa le ceri prezenta si suportul. Indrazneste!

