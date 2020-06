Horoscop zilnic: Horoscopul zilei VINERI 26 IUNIE 2020. Atenţie la riscuri!

Exista o amprenta karmica asupra actiunilor tale. Tot ce faci are repercusiuni. Canalizeaza-ti energia catre ceva foarte important. Este o sansa unica. Totusi, nu este momentul potrivit pentru riscuri inutile. Luna este in Fecioara si nu ii place sa faca acest lucru.

Ultima mutare! Marte in Pesti vrea actiuni rapide

Se simte o energie puternica in aer. Marte face cuadratura cu Nodurile Lunare si te poate speria aceasta presiune. Este un moment prielnic pentru a taia legaturile cu trecutul. Lui Marte ii plac initiativele pentru ca el vrea tot timpul actiune. Lui Marte nu ii place sa stea.

Luna este in atenta Fecioara. Orientata spre detalii, Fecioara doreste sa repare tot. Fecioara este ca o albinuta cu multa treaba de facut, care se simte foarte bine daca stie ca a rezolvat problemele cuiva. Luna face sextil cu Soarele si scoate in evidenta si mai multe detalii. Ai o gama intreaga de posibilitati. Fii deschis!

Uranus in Taur asteapta sa se intalneasca cu Luna si este rost de distractii care te vor ajuta sa mai iesi din rutina.

Urmeaza un sextil cu Mercur retrograde in Rac, ceea ce iti da un bun simt al ideilor si activitatilor de care te vei ocupa in urmatoarele cateva saptamani. In acest timp Mercur isi va finalize calatoria retrograda in jurul soarelui.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai muncit mult si in sfarsit te bucuri de roadele muncii tale. Este timpul sa respiri putin si sa te bucuri de succesul tau la maximum. Ramai fidel idealurilor tale si nu ii lasa pe ceilalti sa te indeparteze de la cursul pe care singur ti l-ai stabilit.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O zi cu situatii variate care te pot pune sub presiune. Nu-ti pierde cumpatul si cauta solutiile, fara sa te plangi de context. Stii ce ai de facut, doar ca trebuie sa te concentrezi mai mult. Ai grija sa nu fii in situatia de a nu vedea padurea din cauza copacilor. In dragoste, s-ar putea sa apara senzatia ca nu primesti atentia ce ti se cuvine. Pot aparea resentimente si sa respingi persoana iubita. Esti sigur ca este asa? Esti sigur ca nu interpretezi gresit situatia? Concentreaza-te asupra propriilor sentimente inainte sa ceri socoteala celorlalti.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai muncit din greu ca sa ajungi unde esti azi. Nu renunta la drumul tau. Vei primi si recompensa binemeritata. Relaxeaza-te si te vei bucura de roadele muncii tale. In amor, s-ar putea sa pui la indoiala loialitatea partenerului. Nici nu e de mirare. Contextul astral este favorabil incertitudinilor. Nu lua insa nicio decizie drastica. Totul poate fi o simpla aparenta. Dar nu strica, totusi, sa-ti pui sub lupa adevaratele sentimente si angajamente. Sunt ele de natura sa te ridice si sa te dezvolte?

