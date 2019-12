Horoscop zilnic joi 5 decembrie 2019. Gata cu visarea!

Visatorul Pesti te-a facut sa crezi din nou in povestile cu zane. Ratiunea a fost pusa pe pauza. Dar toate acestea sunt aproape de final. Spre seara, Luna intra in Berbec si se cam termina cu basmele. In plus, cuadratura cu Jupiter in Capricorn si conjunctiva cu Chiron aduc brutal adevarul la lumina. Fii cinstit cu tine insuti, chiar daca iti este frica. Ai nevoie de curaj pentru a depasi acest moment, dar rezultatele vor fi uluitoare.

BERBEC

Aceste ultime saptamani au fost in regula pentru echilibrul tau. Ai avut anumite dubii daca sa te implici mai mult in viata decat de regula si sa arati de ce esti capabil. Cel mai probabil, ai avut un mix de succes si momente de dat inapoi dar per total, poti constata progres, nu-i asa ? Acum ai ocazia sa vezi ce necesita o imbunatatire la tine dar nu este asa pentru toata lumea oare ?

TAUR

Este posibil ca ultimele saptamani sa iti fi permis sa fii ceva mai clar in legatura cu anumite intrebari ce tin de vocatia ta. Acum poti avea mai multa claritate despre sentimentele tale despre ce destin crezi ca ai. Ar fi mult mai bine pentru tine sa te opresti din atata gandit si analizat si sa lasi viata sa preia controlul. Esti bine dotat sa faci fata !

GEMENI

Ceva se apropie de un final ce tine de lipsa ta de incredere in tine. Ai fost ezitant sa stai in fata luminii atentiei de ceva vreme, poate nu te simteai prea pregatit. Gata cu scuzele acum. Pregatit sau nu, va trebui sa te impingi singur inainte. Singurul risc este orgoliul tau si asta este aspectul cel mai flexibil dintre toate.

RAC

Azi este un moment ideal sa rostesti o data pentru totdeauna toate acele intrebari care au fost in mintea ta in ultimele saptamani. Fii atent in mod special la acele intrebari ce vizeaza viata ta sentimentala. Daca esti intr-o relatie nesatisfacatoare acum, nu te teme sa o lasi in urma. Daca te stresezi despre o intrebare neraspunsa pana acum, da-i drumul. Oricum nu va veni niciun raspuns nici acum.

