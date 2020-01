Horoscop zilnic MARŢI 7 IANUARIE 2020. Lasă-te inspirat într-o zi benefică!

Horoscop zilnic MARTI 7 IANUARIE 2020; saptamana aceasta este intensa in astrologie, mai ales de vineri pana duminica, cu trei foarte mari evenimente cat un monument. In asteptarea eclipsei totale de Luna plina in Rac, a iesirii lui Uranus din retrograd dar si a conjunctiei Saturn-Pluto 2020, astazi avem un frumos si visator sextil intre Soare si Neptun.