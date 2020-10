Horoscop zilnic: MIERCURI 7 OCTOMBRIE 2020. Surprize de la Mercur si Uranus. Ies la iveală detalii picante

Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 7 OCTOMBRIE 2020. Mercur si Uranus au surprize pentru tine. Nu te vei astepta la asa ceva. Mercurul din Scorpion este fan intrigi, descoperiri si marturisiri de secrete. Detalii suculente ies la iveala. Uranus in Taur isi face datoria. La fel si Luna in vorbaretul Gemeni care are lucruri de spus. Atat timp cat nu te atasezi prea mult de o idee anume, totul va fi bine.