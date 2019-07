Horoscop zilnic pentru JOI 11 IULIE 2019. Ce mai zi!

Iti pui toate sperantele intr-o singura persoana, foarte speciala, de altfel. Ceri vindecarea ranilor tale. Ceri iubire neconditionata, ceri inspiratie. Oare ceri imposibilul? Numai timpul va sti raspunsul.

Insa astrele sunt de partea ta si te indeamna sa incerci ceva nou. Poate o abordare neconventionala poate fi cheia succesului.

Romantic si visator

Trigonul Soare-Neptun retrograd te predispune la romantism. Iubirea iti invadeaza inima si esti gata sa-ti urmezi visurile.

Trigonul Marte-Chiron si cuadratura Marte-Uranus vin sa mai aranjeze putin din haos. Vei resimti totul ca pe o alarma care te pune in fata unui arc electic. Da, e vremea vindecarii. E vremea sa mergi din nou pe drumul tau, de la care te-ai cam indepartat.

Concentreaza-te! Ai cam multe bile aruncate in aer si trebuie sa le prinzi pe toate. Vestea buna este ca ai sustinerea astrele pentru a reusi!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Schimbarile au loc una dupa alta, intr-un ritm rapid si din aceasta cauza ai putea fi descurajant intrucat planurile tale sunt date peste cap. Cu toate acestea nu te da batut si continua sa mergi drept inainte. Organizarea este cheia pentru a obtine ceea ce vrei. In ceea ce priveste finantele: respecta bugetul si nu cheltui in exces.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te afli pe drumul cel bun si incet si singur iti vei atinge cu siguranta obiectivele. Asa ca nu lasa nimic si pe nimeni sa te abata din drumul tau. Ai tot ce-ti trebuie pentru a reusi, chiar si zeita Fortuna iti surade. Totusi, fii prudent si nu arunca banii pe fereastra.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nu este chiar cea mai buna zi din viata ta, insa nu te lasa doborat. Incearca doar sa tii pasul cu evenimentele, iar daca lucrurile se complica nu ezita sa ceri sfatul celor dragi. Sfaturile lor te vor ajuta sa privesti lucrurile dintr-o perspectiva diferita si sa rezolvi provocarile cu care te confrunti. In ultima perioada ai cheltuit mai mult decat ai castigat.

