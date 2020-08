Horoscop zilnic: SÂMBĂTĂ 22 AUGUST 2020. Pregăteşte-te pentru ce urmează!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

E timpul sa iei haturile in maini si sa-ti gasesti propriile solutii. Calea pe care ai ales-o este una buna, asa ca nu-i lasa pei ceilalti sa te deturneze de la drumul tau. Ramai fidel idealurilor tale si, ajutat de prieteni si colegii de incredere, poti fi sigur ca vei ajunge acolo unde vrei.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Alinierea astrelor de azi poate agita unele lucruri in viata ta amoroasa, mai ales daca ai devenit prea multumit de sine in ultimul timp. Daca tu si partenerul, curent sau viitor, ati avut nevoie de o provocare care sa va determine sa lucrati impreuna si sa va activati resursele reciproc, inseamna ca veti gasi o oferta a unei oportunitati reale ce pare raspunsul unui vis. Tot inainte !

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca dai o petrecere, poti fi surprins sa iti vina un musafir neinvitat. Aspectul astral implica ca cineva pe care nu ai vazut demult sa decida ca doreste sa revigoreze relatia. Orice s-a intampla, nu te poti opune intensitatii emotiei pe care o simti, oricat de mult negi sau parezi.

