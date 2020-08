Horoscopul Camelia Pătrăşcanu 24-30 august. Final de lună cu tensiuni mari, zodiile puse la zid de astre

"Berbec – luni si marti au zile bune sub aspect financiar, poate au muncit candva pentru acesti bani, dar e posibil sa-i castige si datorita unui colaborator. Atentie, joi se repeta o situatie de viata si daca ati invatat lectiile din trecut, stiti ce trebuie sa faceti, ce decizii sa luati, ce greseli sa nu mai faceti. Atentie la acte, pot fi probleme juridice. In week-end, relatii tensionate cu persoanele care sunt autoritare cu voi sau parintii ori partenerii.

Taur – saptamana incepe foarte bine, au succes, sunt intr-o forma foarte buna, stiu sa stimuleze persoanele din preajma lor ca sa fie de parte lor. Cu toate acestea, daca se uita mai atent peste acte, joi pot avea sentimentul ca sunt speculati sau le este lor teama sa nu se intample acest lucru. Sunt necesare mai multe analize financiare miercuri si joi. Vineri, ziua aduce o rezolvare financiara pe cale oficiala, un act important, dar pentru asta trebuie sa fie insistenti si sa-l obtina, iar in week-end, atentie la relatia cu partenerul de viata si la drumuri lungi.

Gemeni – saptamana incepe cu efort fizic si intelectual, dar pot obtine rezultate financiare foarte bune. Au mult spor luni si marti. Miercuri si joi, relatia cu cineva apropiat poate fi un pic spinoasa, sentimentul poate sa fie de lipsa de loialitate, nerespect si nu e prima data cand trec prin aceasta situatie, dar de data aceasta au tendinta de a lua masuri, de a riposta. Pentru week-end, aspecte tensionate mai ales daca sunt lipsiti de venituri, dar poate fi vorba si de relatia cu cineva.

Rac – este un inceput de saptamana bun, sunt inspirati, au fler, mai ales in activitatile care cer intuitie si sensibiliate, reusesc cel mai bine luni si marti. Miercuri si joi ostenesc la locul de munca, pentru ca au multe de facut, alearga din stanga in dreapta si, mai ales, trebuie sa tina in mana multi oameni. Joi, se repeta o situatie aproape suparator de des s-a intamplat si trebuie sa aplice o lectie pe care au invatat-o pana atunci, mai ales in domeniul profesional. Dar sa nu duca un conflict prea departe, pentru ca poate ajunge in instanta. In week-end, sunt destul de tensionati, mai ales daca asteapta intelegere de la cineva apropiat.

Leu – este un inceput de saptamana bun, dar au nevoie sa se ocupe de ei, sa-si faca agenda, deci fara prea multe activititati in afara, mai mult centrat pe ei si pe activitatea lor. Miercuri si joi, sunt destul de in forma si inspirati, dar joi au un test legat de felul in care isi dozeaza elanul si entuziasmul. Cumva au depasit niste norme, niste bariere rationale, asa ca trebuie sa aplice ce au invatat din experientele trecute. In week-end, atentie pentru sanatate si pot avea sarcini care nu le convin.

Fecioara – saptamana incepe bine, cu o munca investigativa si au fler pentru asta. Daca le lipseste o informatie, stiu sa ajunga la ea. Nimic nu ramane ascuns de Fecioare luni sau marti. Pentru miercuri si joi, trebuie sa se asigure ca, mai ales sub aspectul actelor, lucrurile sunt an ordine. In relatia cu familia, au tendinta sa critice pe cineva si poate risca sa faca o nedreptate, daca nu vad lucrurile si din alta perspectiv, deci sa se asigure ca sunt intelepte. In week-end, zilele pot fi destul de tensionate, fie ca nu au bani, nu au timp pentru distractie sau compania nu e foarte buna.

Horoscop integral, pe https://fabricatinromania.info