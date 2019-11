Horoscopul zilei 23 noiembrie. Ce au pregătit astrele pentru fiecare zodie

Berbec

Nu poti trece usor la etapa urmatoare a unei actiuni ce parea sa evolueze foarte bine. Dai azi piept cu o serie de piedici ce te obliga sa-ti aduni fortele mai atent si sa actionezi cu indrazneala si ambitie. Nu astepta sa se rezolve de la sine, ci pune umarul concret pentru ca lucrurile sa revina pe linia normala de evolutie. Detii toate resursele pentru a depasi acest impas: curaj, tarie de caracter, energie din belsug, dar mai ai nevoie si de un dram de noroc care sa te sustina pe parcurs.

Taur

Primesti o suma de bani care vine la momentul cel mai potrivit pentru a te achita de niste obligatii financiare. Ai toate motivele de satisfactie cu privire la bani, deci bucuriile acestei zile vor gravita in jurul cumparaturilor, achitarii de datorii mai vechi, investitiilor masive. Termini ziua cu un sentiment de implinire profunda, pentru ca toate iti ies de minune: iti duci la capat planurile incepute si mai acumulezi si un oarecare beneficiu financiar. Banii pot aduce fericirea, uneori!

Gemeni

Te afli in compania unor persoane foarte diferite si ori tu trebuie sa devii un fel de arbitru intre taberele formate, ori sa incerci sa colaborezi eficient cu fiecare. Tu esti, la randul tau, cu totul altfel decat acestia, iar diferentele atat de mari de personalitate, de metoda de lucru sau de comunicare si de atitudine in fata unor situatii poate crea si animozitati, pentru ca fiecare o tine pe a lui, dar si un schimb reciproc de idei care poate fi constructiv, la urma urmei.

Rac

Cineva intervine in treburile tale si strica tot, in loc sa duci mai departe ceva ce parea sa mearga bine, acum trebuie sa stai pe loc si sa repari greselile acestui inamic care si-a bagat nasul unde nu-i fierbea oala. Descoperi, cu aceasta ocazie, cine e rivalul din umbra care umbla cu barfe si cu bete in roate, pentru ca iti dai seama mai clar ca exista cineva in spatele problemelor cu care te confrunti de la o vreme. Data viitoare vei sti sa te protejezi de astfel de oameni!

Leu

Greu merge colaborarea cu cei din jur, pentru ca nu ai parte de tovarasi prea deschisi la propunerile tale. Sunt incapatanati, inchisi, nu au chef de discutii si parca te-ai lovi de un zid de raceala si indiferenta la orice tentativa de a te apropie. Daca vezi ca nu ai cu cine discuta, schimba directia dialogului catre altcineva, deci iesi din acest mediu si alatura-te unor oameni care iti seamana: la fel de dornici de activitate, volubili si cooperanti.

Fecioara

Priveste in jurul tau si descopera ce larga e lumea! Nu esti singur in acest univers si, mai ales, ai un rol major in viata celor pe care ii ai alaturi. Viata pe acest pamant e un continuu schimb de idei, de energii, de daruri, ca atare bucura-te de ceea ce primesti de la ceilalti si ofera si tu inapoi inzecit. E imposibil doar sa dai, sigur primesti si tu in aceeasi masura! Fiecare cadou pe care il dai poate cladi o lume mai buna, deci nu te opri din procesul daruirii. Altruismul tau atrage alaturi de tine ca un magnet pe altii care au si ei ceva de oferit, caci schimbul de daruri e sincer!

Balanta

Azi te simti in largul tau, liber, poti pluti incotro doresti, fara sa tii cont, nicio clipa, de ceea ce se petrece in jur. Chiar daca se mai nasc tensiuni prin preajma, chiar daca mai auzi pe unii ca ridica tonul si abia asteapta motiv de cearta, tu esti atat de linistit si de netulburat ca un lac de munte… Nimic agresiv nu te poate atinge. Dai dovada de o fantastica flexibilitate, ca apa care se scurge printre pietre, esti o forma de energie care nu poate fi nici tinuta pe loc, nici blocata, nici capturata, in continua scurgere lina.

Scorpion

Este o ocazie buna de a-ti arata valoarea si de a castiga respectul tuturor printr-un succes de milioane. E o placere sa iesi la rampa si sa spui ce stii, pentru ca te bazezi pe o experienta bogata acumulata in timp indelungat. Mult asteptata sansa de a te evidentia apare, ca atare profita de ea fara sa stai pe ganduri si fara sa o faci pe modestul. O persoana importanta sta cu ochii pe tine pentru a-ti estimeaza calitatile, pentru ca intentioneaza sa iti faca o propunere interesanta. Nu astepta sa te remarce, arata cine esti.

Sagetator

Vestile care sosesc azi de la prieteni au un efect mobilizator asupra ta si iti dau alt chef de actiune. Devii mai implicat, mai agresiv, in sensul bun al cuvantului, si nu te lasi pana ce nu duci la capat ceea ce ai inceput. Cand stii ca ai sustinatori si adepti, ai mai mult curaj sa continui o actiune, oricat de dificila ar fi. Ai un grup de suport care te impinge de la spate si te face sa crezi mai mult in scopul pentru care muncesti si de dragul lor, te ambitionezi sa ajungi repede la rezultatele visate.

Capricorn

Linisteste-te in cursa ta nebuna spre marile scopuri, pentru ca nu acesta e ritmul care se potriveste procesului spre care ai pornit! E nevoie de o abordare calma, tihnita, lenta a acestei probleme, deci nu pretinde rezultate imediate. Aminteste-ti de cheia tuturor lucrurilor – rabdare – si ai sa vezi ca bine se aseaza toate! Esti in miezul unei actiuni, a inceput de ceva vreme si inca mai dureaza ceva vreme, dar important acum nu e nivelul pe care te afli si cat mai ai pana la capat, ci faptul ca totul evolueaza conform planurilor.

Varsator

Cei din jurul tau se indoiesc de tine si iti pun tot felul de bete in roate ce nu te lasa sa duci la indeplinire ce ai inceput. Poate le-ai oferit unele motive de suspiciune cu privire la mijloacele la care apelezi, si de aceea unii se ridica vehement impotriva ta. E nevoie de unele explicatii, pentru ca ceilalti considera ca nu mergi pe caile cele mai corecte, de aceea e bine sa-ti exprimi mai clar intentiile, ca sa nu te trezesti mai devreme sau mai tarziu doar cu opozitii. Unii sunt mai greu de convins, dar poti reusi daca, inainte de toate, le recastigi increderea si simpatia.

Pesti

Daca renunti tocmai acum la un vis, e posibil ca acesta sa fie momentul ce precede de fapt succes dorit! Nu ai motive sa abandonezi corabia, doar pentru ca ai impresia ca nimic nu se mai intampla. Emotia negativa a pus stapanire pe mintea si inima ta si ea te face sa vezi doar jumatatea goala a paharului, spunand… nu se poate! Renunta la aceasta atitudine si descopera cat de multe elemente benefice ai deja pe lista ta. Comparand ce ai cu ce nu ai primit inca, vei vedea ca lista cu plusuri e mult mai lunga, deci de ce sa te opresti acum? Unele lucruri nu au ajuns acolo unde doreai, dar esti pe calea cea buna: vasleste mai departe!