Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 29 MAI 2019. Atenţie, amestec de realitate şi imaginaţie!

In tot acest timp, Luna este in Berbec deci impinge pentru actiune si rezultate.

Berbecul are nevoie sa vada ca lucrurile se intampla acum ! Nu, maine nu e bine iar saptamana viitoare este chiar ingrozitor. Ai cumva ceva de facut care implica mai mult timp ? Luna in Berbec nu are rabdare si ar vrea sa fie totul gata imediat. Toata aceasta urgenta dictata de Berbec ne poate zapaci astazi pentru ca putem actiona in baza unor informatii false sau confuzante cauzate de combinatia Neptun-Mercur. Fii prudent pentru ca nu stii ce e real si ce nu si risti sa stai in ceata.

Ce se intampla azi este parte intr-o imagine mai ampla cu cele trei planete Mercur, Neptun si Jupiter ce ne energizeaza visele in aceasta saptamana mai incolo. Acum ne construim o extensie a mintii pentru a ne gazdui noile ambitii si ideile pline de inspiratie primite direct de la Univers si divinitate.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscopul special al verii este aici.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi, mintea iti va fi printre stele in timp ce picioarele bine infipte in sol. Gandurile se plimba printre planete si ai un mare sentiment de libertate in interiorul tau. Totusi, solicitarile vietii te imping spre ce ai de facut si te intrebi daca exista dreptate in lume. Asadar, daca azi esti in postura de impaciuitor intre doua parti, nu iti lasa actiunile sa fie in contradictie cu aspiratiile minunate despre lume. Altfel risti sa fii dezamagit de tine insuti.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Judecata ta foarte precisa si modul brici in care percepi totul va surprinde pe toata lumea in jurul tau azi. Iti vei folosi clarvederea buna pentru a-ti inspira imaginatia. Este timpul sa pui toate astea pe hartie. Orice scrii azi va fi clar si precis si vei fi surprins peste o vreme ce ai putut scrie. Doar fii atent la ce concluzii ajungi !

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi ar putea izbucni un fel de razboi mental in lumea ta. Argumente bine gandite si sustinute pot fi contraatacate cu forta si convingere. Incearca sa nu te descurajezi. Nici nu arde niciun pod. Tine minte ca vorbele tale pot fi auzite azi de urechi prea sensibile. Deci fii atent cum le folosesti. Exista o parte foarte activa a psihicului tau azi care are nevoie sa fie auzita. Simte-te sa iti spui opiniile deschis si onest.

