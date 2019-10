Horoscopul zilei de JOI 17 OCTOMBRIE 2019. Venus ne promite o zi frumoasă!

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net JOI 17 OCTOMBRIE 2019; poti sa realizezi aproape orice astazi cu putin ajutor de la prietenii tai...sau de la Venus mai degraba ! Planeta relatiilor Venus se conecteaza cu Nodurile Lunare si acest lucru face ca lumea noastra sa fie mai buna. Lasa-i pe altii sa iti intinda o mana de ajutor! Iubirea are un impact mai mare asupra lumii decat de obicei, deci imprastie si tu aceasta vibratie, orice forma a iubirii este binevenita. Luna in Gemeni sustine cu spiritul sau foarte bine aceasta stare. Nodurile Lunare sunt in Rac si Capricorn si sunt punctele de pe cer unde au loc eclipsele. Faptul ca Venus se conecteaza cu ele inseamna ca relatiile au un sentiment karmic pozitiv si benefic. Destinul iti da o mana de ajutor iar tu ai de imprastiat sentimentul de iubire si sa te conectezi cu oamenii potriviti. Toata lumea poate beneficia din a coopera si a se intelege foarte bine. Nu traversa ziua si viata singur! Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire! Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Astazi este o zi sociabila, a relatiilor, deci te poti trezi cu musafiri. Pe cat esti de fericit pentru asta, pe atat te poti simti coplesit pentru treaba pe care o ai de facut din acest motiv. Domoleste-te daca esti in aceasta capcana a mintii. Acesti prieteni vin sa te vada, nu sa iti verifice stadiul prafului de sub pat. Este mai important sa te bucuri de compania oamenilor dragi decat sa te stresezi despre detalii de gospodarie. Lasa-ti si timp pentru relaxare ca sa fii improspatat de aceasta socializare. Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai) Nivelul tau de energie este ridicat deci poti munci mai mult decat de obicei. Te poti simti inspirat sa muncesti prin preajma casei, sa faci curat, sa repari, sa pui lucruri la punct. Pot veni si musafiri neasteptati pentru ca e o zi sociala, a relatiilor bune. Desi nu aveai planificat sa mananci cu cineva la cina, iata ca sunt mari sanse sa o faci. Bucura-te de oameni. Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie) O schimbare in responsabilitati poate fi necesara acasa. Tu sau partenerul puteti avea nevoie de mai mult ajutor sau puteti sa doriti cedarea unor responsabilitati pentru treburile zilnice. Stresul activitatilor gospodaresti poate deranja si cele mai fericite familii. Incercati sa va faceti un plan care sa va permita sa faceti tot si sa va fi bucurati de timp placut impreuna. Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO. loading...

