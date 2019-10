Horoscopul zilei de MARŢI 15 OCTOMBRIE 2019. Cuvintele pot aduce magie prin Mercur şi Neptun!

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net MARTI 15 OCTOMBRIE 2019; Mercur isi da "mana" astazi cu Saturn si Neptun, ajutandu-te sa gasesti exact cuvintele magice de care ai nevoie intr-un dialog. Poate trebuie sa convingi pe cineva de ceva. O idee coboara direct din ceruri, desigur. Este o zi buna sa inspiri pe cineva cu cuvintele tale sau sa bati palma pentru o intelegere buna. Poti vedea cum idei capata contur si acest lucru te inspira cu adevarat. Acest aspect astral de trigon dintre Mercur si Neptun ne va ajuta de-a lungul anului 2019 sa ne realizam visele. Este un aspect magic pentru ca se bazeaza mult pe cuvintele inspirationale, ale tale sau ale altcuiva. Cuvinte, idei, vesti iti aprind imaginatia ! Este o zi buna si pentru domeniul filmului, fotografiei, poeziei... Ziua in sine este poezie curata. Foloseste-ti abilitatile de comunicare pentru a-ti implini vise. Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire! Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) In general, esti o persoana foarte sociabila iar azi nu ai de gand sa incetinesti acest fel de a fi. Poti avea invitatii la tot felul de petreceri, la iesiri la o cafea pana la intalniri cu multa lume. Sunt multe pe care trebuie sa le tii sub control, deci pe unele le poti si refuza chiar daca nu iti place. Alege ce e mai important pentru tine, lasa restul deoparte. Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai) Prea multi oameni pot veni cu cereri si solicitari asupra timpului tau acum. Unii au nevoie de asistenta ta, dar altii au propriile lor interese si ar trebui sa se descurce singuri. Foloseste-ti intuitia ca sa judeci care caz e fiecare in parte pentru ca nu poti sa ajuti pe toata lumea. Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie) Chiar daca se spune ca nu ai cum sa ai prea multi prieteni, azi te poti gandi ca totusi ai prea multi. Telefonul iti poate suna destul de mult, diversi oameni solicitandu-ti compania, sfatul sau umarul pe care sa plangi. Ai rabdare, intr-o zi vei avea si tu nevoie de ei. Incearca sa asculti si sa iti mentii simtul umorului activ. Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO. loading...

