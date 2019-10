Horoscopul zilei de MARŢI 29 OCTOMBRIE 2019. Fii aproape de oameni de suflet azi!

Insa azi sa o luam mai incetisor cu rebeliunea pentru ca Saturn, lordul responsabilitatii sta de veghe.

Nicio rebeliune nu sta drept scuza pentru raspunderile pe care le avem de asumat. Orice actiune atrage dupa sine viitoare consecinte, spune Saturn. Ai nevoie de prieteni azi si de oameni de baza alaturi ; din fericire, Venus si Mercur ti-i scoate in cale la momentul si locul potrivit.

Pe seara Luna intra in Sagetator si poti capata putina perspectiva. Multi am avut tot felul de crize in ultima perioada incat ne prinde bine aer proaspat si optimist. Gaseste-ti centrul, da, suna a cliseu dar este important pentru ca de acolo iti recapezi puterea.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi te pasioneaza tot felul de aspecte personale. Daca simti ca esti pregatit pentru o schimbare, aceasta vibratie te va insoti ca sa faci deja primii pasi azi. Cauti o cale sa iti pui viata pe un fagas mai bun ? Te simti si puternic dar si temator in fata ideii de schimbare ? Da, mereu sunt lucruri aflate in afara controlului tau dar exista si multa satisfactie pe care o culegi alegand sa avansezi diferit. Pasii pe care ii faci azi vor avea beneficii pe termen lung in viata ta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poti avea asteptari nerealiste de la lume azi. Daca vrei prea multe de la cei din jurul tau, risti sa ai dezamagiri. Intai intreaba-te daca ce doresti este rezonabil si posibil. Pana la urma, oamenii nu pot lasa totul balta si veni alergand chiar si daca ar dori. Nu te seta singur pentru un esec. Cheia este sa dai dovada de flexibilitate si rabdare iar tu ai aceste ingrediente la purtator.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Lucrurile mici si sensibile iti vor atinge o coarda emotionala azi. Unele aspecte te pot infuria, desi nu este cazul. Respira adanc inainte de a raspunde vreunei situatii care nici nu e asa de importanta precum crezi pe moment. Priveste totul in perspectiva. Orice se intampla, gaseste umorul si ironia in situatie si da-ti voie sa te rasfeti cu o portie de ras pe cinste.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.