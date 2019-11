Horoscopul zilei de MIERCURI 27 NOIEMBRIE 2019. Veste mare, Neptun iese din retrograd iar visele prind aripi!

Poate ca am realizat ca ceva dupa care visam nu este cel mai bun lucru pentru noi si am primit fiecare clarificarile sale pe durata acestei veri si toamne. Poate am gasit noi vise care au stat la copt in sufletul nostru iar acum pot prinde aripi sa zboare spre implinire.

Neptun stationeaza direct incepand de astazi, deci si noi sa nu mai avem scuze ci sa avansam spre ce ne inspira cel mai bine.

Neptun ne umple inimile de simtire ca visele sa poata fi lansate ! Reia un vis mai vechi, porneste spre unul nou, regaseste-te acolo unde te-ai ratacit in imaginatie versus realitate (nu tot ce ne imaginam este si real sau benefic). Lasa-ti inima sa cante din nou acolo unde ea a tacut. Pana la vara urmatoare, deci la urmatorul retrograd Neptun, ai tot timpul de lume sa iti "bibilesti" visele!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi este o zi pentru actiune. Stii ce vrei si te simti increzator in tine, deci indraznesti sa avansezi. Orice intarziere sau dificultate care pot veni nu au pic de putere in fata ta. Te poti ambala in discutii de familie, dar nu lasa situatia sa scape de sub control si sa spui ceva ce vei regreta pentru ca nu castigi nimic pentru o clipa de gura mare.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi vei vedea unele aspecte din viata ta dintr-o alta perspectiva si asta te va face sa iti regandesti felul in care functionezi si in special deciziile pe care le-ai luat in trecut. Gandeste mai atent ce anume iti pasa cel mai mult si ce decizii iei ca sa nu esuezi in acea directie. Este important sa ai credinta si incredere in proces.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Uneori ai tendinta sa fii mai rigid si ingust in punctele tale de vedere si asta iti aduce conflict cu cei din jur care au opinii diferite. Totusi, aspectele planetare ale zilei te imping sa gasesti solutii noi, creative pentru problemele tale, deci brusc te vezi in stare sa asculti si opiniile altora care nu erau si ale tale ca sa capeti perspective noi si de folos. Bravo!

