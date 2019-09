Horoscopul zilei de VINERI 20 SEPTEMBRIE 2019. Zi bună pentru vorbe şi întâlniri!

Exista o atmosfera plina de multe vorbe si comunicare – oameni de vazut, locuri de vizitat, mailuri si telefoane de dat sau de primit. Luna are aspecte bune pentru fiecare dintre noi pentru ca Gemenii sunt guralivii zodiacului. Pregateste-te pentru multe lucruri de facut, chiar daca nu la un nivel prea mare de profunzime.

Gemenii sunt un extrovert patologic. Sub influenta Lunii in Gemeni, nu poti avea dialog cu tine insuti ci ai nevoie de altii, prin blog, prin social media, prin marketing, scris, vorbit, citit, intalniri, mailuri, telefoane, stiri. Toate acestea sunt ca aerul si mancarea pentru Gemeni.

In plus, este singura forma prin care evita sa devina mai profunzi, iar Gemenii urasc sa fie profunzi.

Fie ca iti este usor sa fii si tu asa, fie ca nu, fii pregatit pentru acest tip de atmosfera. Este timp bun pentru a discuta, vorbi, negocia. Si Mercur si Venus sunt in Balanta acum, alta zodie extrovertita, deci viata se poate simti ca o mare petrecere cu cocktailuri. Lumea Balantei este plina de ocazii sociale, de reuniuni civilizate si intalniri cu discutii utile, orice, din nou, pentru a se evita sa se ajunga la nivele prea profunde. Deocamdata exerseaza-ti si tu fluturele social interior. E timp destul sa te ocupi si de profunzimi, acum ca Saturn a revenit in miscare directa pe acest an.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Incercarile tale de a-ti echilibra emotiile cu logica pot sa esueze azi, in special cand vine vorba de familie. Membrii casei pot fi suparati iar tu sa nu fii in stare sa ii inveselesti. Poate ca tot ce poti face este sa ii lasi singuri o vreme, in propria lor energie, sa se gandeasca si sa isi proceseze propriile stari. Numai ei isi pot intelege sentimentele si discerne cum e mai bine sa procedeze. Lasa-i sa stie ca iti pasa, apoi retrage-te.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este o zi buna sa scrii azi, Taurule, poate mailuri sau randuri creative. Orice alegi in acest sens, vei vedea ca aceasta activitate te scoate din orice fel de stare trista ai avea care nici nu reflecta adevarata ta stare de spirit. Daca nu gasesti ceva placut despre care sa scrii sau cui sa scrii, ca sa te exteriorizezi astfel, mai asteapta putin, cere muzei inspiratiei sa te ghideze, apoi reincearca.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O cunostinta ar putea avea unele idei de a face bani care sa iti para revoltatoare si nefunctionale. Indiferent despre ce sau cine e vorba, probabil ca vei asculta doar din politete si te poti intreba daca prietenul tau mai este pe aceasta planeta sau nu. Nu e o zi buna sa te implici in nimic riscant. Daca ti se cere sau propune, scuza-te elegant. Simte propunerile care ti se par riscante si retrage-te din orice implicare.

