Horoscopul zilei DUMINICĂ 2 IUNIE 2019. Atmosfera de dinaintea Lunii Noi în Gemeni!

Inca avem de profitat de Luna in Taur in aceasta Duminica relaxanta, senzuala de inceput de iunie. Atmosfera este prielnica iubirii nu doar ajutata de Luna in Taur orientata pe simturi si bucuria de a simti dragostea, dar si din pricina trigonului dintre Venus in Taur cu Pluto retrograd.

Venus in trigon cu Pluto este un tranzit intens care ne penetreaza si implineste. Iubirea merge adanc azi si are puterea sa iti schimbe viata... este usor de gestionat si in moduri minunate. Astrele te incurajeaza sa mergi inainte cu dragostea ta!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscopul zilei BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Cand vine vorba de a lua decizii, ai putea fi tras intre minte si inima. Aceasta este enigma. Asculta-ti instinctele si vei sfarsi luand deciziile bune pentru tine. Familia si cei iubiti au nevoie de atentia ta. Petrece timp de calitate cu ei. Este un bun moment sa iti faci planuri de calatorie. Ai putea calatori in saptamana ce urmeaza.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi sunt premise pozitive pentru scurte iesiri sau calatorii in interes personal sau profesional. Rezultatele vor fi favorabile si prielnice pentru tine. Generozitatea ta va fi identificata in mod special de catre oamenii care au esuat sa vada aceasta caracteristica a ta in trecut.

Horoscopul zilei GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi te poti vedea ocupand loc principal pe scana. Poate participi la o reuniune de familie sau de prieteni. Poti ajunge sa dai un scurt discurs la nevoie, sa spui vorbe inaltatoare si bune oamenilor. Esti bun sa gandesti spontan deci nu va fi o problema. Sau poti sa fii intr-o situatie prietenoasa social in care glumele tale capteaza multa atentie. Lasa acest performer interior al tau sa iasa la lumina.

