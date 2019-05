Horoscopul zilei JOI 30 MAI 2019. Tranzit absolut minunat pentru dragoste şi relaţii!

Dupa confuzia de ieri, este timpul pentru o idee inspirata, plina de imaginatie pentru vise implinite. Comunicarile sunt restabilite la normal, Universul are bunatati pentru noi in termeni de relatii si iubire ! Practic apar oportunitati concrete. Toata lumea – si cei singuri si cei in cuplu – vor beneficia de pe urma acestui tranzit minunat, cu atat mai mult cu cat toate aceste planete implicate se afla in zodiile lor gazda – Venus, Neptun si Saturn !

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ziua de azi este in mod deosebit potrivita ca energie pentru a incepe ceva nou. Daca ai luat in calcul si ai contemplat posibilitatea unei schimbari in job, in cariera, sa treci la alt angajator, sa incepi o noua relatie, atunci aceasta este o zi perfecta sa actionezi. Chiar daca o miscare iti pare riscanta, asuma-ti acest risc, aceasta sansa si sunt mari sanse sa iasa foarte bine pentru tine, exact ceea ce aveai nevoie.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Intuitia ta este puternica la acest moment in timp si iti va da o excelenta ghidare cu privire la orice ai de facut ! Poti chiar sa iti asumi riscuri pe care alta data nu le concepeai. Norocul este alaturi de tine dar trebuie totusi sa te gandesti de doua ori inainte de a face un salt. Se numeste asumarea matura a responsabilitatii propriilor alegeri. Poti experimenta multe emotii pozitive azi. Prieteni si cunostinte vechi pot retrezi vibratii pozitive pentru tine.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Fii atent cum ai grija de geanta sau portofelul tau azi. Astrele iti trimit un val de energii pozitive care iti cresc starea de spirit si te indeamna sa te bucuri de viata inclusiv cheltuind mult mai mult decat aveai in plan. Daca nu esti prudent, poti plange dupa bani dupa ce trece euforia momentului. Evita certuri si confruntari azi, pentru ca nu este ziua potrivita sa le castigi. Nu sunt preocupari pentru sanatate si vei fi favorizat daca petreci mai mult timp in exterior.

