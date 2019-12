Horoscopul zilei MIERCURI 11 DECEMBRIE 2019. Se deschide portalul adevărului

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Incearca astazi sa nu exagerezi si sa duci lucrurile la o proportie mai mare decat este cazul. Comporta-te matur ai responsabil si vei vedea ca absolut orice subiect sau provocare are o solutie si o rezolvare. Asta iti permite sa iti organizezi ziua in jurul a ce este cu adevarat semnificativ pentru sufletul tau. Vei ajunge la pace si liniste ca sa iti pui treburile in ordine.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi te simti complet sigur pe sine si increzator in tine si in lucrurile in care crezi. Planetele sunt de partea ta si te vor ajuta sa iti realizezi ce iti pui in minte. Incearca sa eviti sa actionezi haotic si pripit. Nu ramane izolat, doar tu pentru tine. Nicio persoana nu este o insula pustie.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi ai ganduri si emotii discordante. Pe de-o parte, te simti inspirat si capabil sa pui efortul necesar, pe de alta parte te simti sub multa presiune deci tinzi sa te grabesti in ce faci. Incearca sa mentii un echilibru si sa nu sari peste propriile limite. Accepta lucrurile exact asa cum sunt. Daca incerci sa fortezi prea tare schimbari, poti ajunge zdrobit.

