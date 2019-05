Horoscopul zilei pentru DUMINICĂ 5 MAI 2019. Frustrări şi surprize de la Uranus!

Aceasta este energia care se va derula in urmatoarele saptamani si chiar pana spre sase luni de acum incolo, deci aceste zile ni se arata putin cam cum se vor schimba lucrurile la fiecare in parte in lumea sa. Fii atent la gandurile noi, la proiectele noi si la oamenii care vin in viata ta. Fii cu ochii pe orice este nou azi si iesit din obisnuitul tau. Daca ai avut dorinta sa traiesti o viata sau o situatie mai neobisnuita, acum e momentul.

Marte in Gemeni este in opozitie cu optimistul Jupiter retrograd in Sagetator si apetitul pentru actiune si distractie poate atinge culmi noi. Ai putea dori tot acum si totodata ai putea experimenta si o stare de frustrare ca nu tot ce doresti sa traiesti are loc imediat. Da, lucrurile se intampla, stai linistit, dar nu toate dintr-o data si nu in ritmul dorit de mintea ta. Deci tine fraiele putin. Mai mult, daca crezi ca stii tot din ce va urma, mai gandeste-te. Lui Uranus ii plac surprizele...

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Un prieten ar putea sa treaca printr-o criza emotionala si ar putea dori punctul tau de vedere. Nu fii totusi surprins daca persoana nu are mintea si atentia la cuvintele tale. Probabil ca poti fi de mai mare folos doar sa asculti o vreme apoi sa prezinti cateva optiuni asa cum vezi tu lucrurile dar doar daca vezi si simti ca persoana chiar este atenta si prezenta spre tine. Altfel ajungi sa traiesti frustrare la fel ca ea, iar tu ai cu totul alte lucruri mai bune de facut. Stii ca de maine Mercur, planeta comunicarii si gandirii, intra pentru 2 saptamani in zodia Taur si ca acest tranzit schimba din nou cum gandim si vorbim ? Afla aici detalii dar si semnificatia pentru zodia ta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi te-ai putea simti mai atras ca in alte zile de diverse forme de arta, chiar de unele mai neobisnuite sau moderniste. Poate ca expozitii ale unor artisti locali iti capteaza atentia sau poate dezvolti gustul pentru un tip de muzica alternativa. Si filmele cu tot felul de efecte sau mesaje speciale ti se pot parea atractive. Te poti gandi destul de mult cum pot acesti oameni sa faca ceea ce fac. Daca esti asa de inclinat, este o zi buna sa primesi raspunsuri despre ce iti place. Stii ca de maine Mercur, planeta comunicarii si gandirii, intra pentru 2 saptamani in zodia Taur si ca acest tranzit schimba din nou cum gandim si vorbim ? Afla aici detalii dar si semnificatia pentru zodia ta.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Pot fi unii oameni care vor incerca vehement sa te convinga ca gresesti despre unele lucruri. Sa nu cazi in capcana de a gandi ca esti inferior cuiva doar pentru ca nu sunteti de acord pe anumite aspecte. Focuseaza-te pe partea ta creativa azi si vei vedea ca vei combina talentul tau artistic incredibil cu geniul pur intelectual care te duc la rezultate cum nici nu sperai. Mergi pe mana ta si nu ai cum sa pierzi. Stii ca de maine Mercur, planeta comunicarii si gandirii, intra pentru 2 saptamani in zodia Taur si ca acest tranzit schimba din nou cum gandim si vorbim ? Afla aici detalii dar si semnificatia pentru zodia ta.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.