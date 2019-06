Horoscopul zilei VINERI 14 IUNIE 2019. Conflicte ce trebuie rezolvate!

Marte in Rac este emotional dar Saturn in Capricorn este rece, impune restrictii, interzice, facand ce trebuie facut indiferent de cum se simte oricine din acest motiv. Cele doua influente se bat cap in cap azi, ca si cum cineva trebuie neaparat sa iti puna la zid toate eforturile de a trai doar in ce vrea inima. Nu, nu este finalul dorintelor din inima ci doar o reasezare. Astazi e nevoie de disciplina si determinare. Munceste sustinut si nu da inapoi. Luna in Scorpion este ca un cadou divin astazi pentru ca ii da lui Marte portia suplimentara de incredere de care ai si tu nevoie ca sa treci prin ce ai de facut. Marte si Luna sunt aliati astazi. Continua sa iti faci partea si ai incredere.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Pentru un Berbec, casa ta este castelul tau. Este important pentru spatiul tau de locuit sa fie armonios. Chiar acum te poti gandi ca e vremea pentru niste schimbari. Daca esti inconjurat de prea multe obiecte nefolositoare, e timpul sa le depozitezi sau sa le donezi, in afara de cele pe care e in regula sa le arunci. Preia controlul si creaza tipul de loc de trai dupa care tanjeste sufletul tau. Poate ai insa munca mai importanta de facut si nu ai timp de asta, desi inima are nevoie de acest tip de actiuni. Gaseste calea de mijloc. Conteaza mai mult sa ai bucurie in inima.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai putea experimenta putina tensiune si rezistenta in relatia cu cineva in prima parte a zilei, dar lucrurile se vor diminua in intensitate pe masura ce vine serara. Vei vedea ca oamenii devin mai flexibili o data cu trecerea zilei si vor fi mai receptivi la perspectiva si punctul tau de vedere. Cu cat esti mai organizat si cu picioarele pe pamant, cu atat mai mult spatiu se va crea pentru expansiune si crestere in mai multe domenii ale vietii tale.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

In loc sa incerci sa ii invingi, mai bine alatura-te lor. Te poti simti frustrat si furios pe cei care au parte de mai multa distractie decat tine. In loc sa incerci sa pui ploaie pe parada lor si sa ii faci sa gandeasca ca trebuie sa fie seriosi tot timpul, de ce sa nu te alaturi si tu distractiei si sa te simti si tu bine ? Ia un moment departe de aglomeratia zilei tale ca sa te simti bine alaturi de oamenii din viata ta. Incurajeaza-ti starea pozitiva a spiritului in loc sa o dobori cu mintea ta analitica.

