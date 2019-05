Horoscopul zilei VINERI 31 MAI 2019. Final rar de lună mai!

Prinde-ti ocazia si implineste-ti un vis! Oficializeaza ceva in iubirea ea! Luna e in Taur si aici ii plac lucrurile pe care le poate vedea, gusta, auzi, simti, deci nu e momentul sa ne ascundem dupa tufisuri.

Venus, Saturn, Mercur si Jupiter sunt cele patru planete implicate in aspectele astrale de azi si toate patru sunt acum in zodiile pe care le conduc, deci sunt acasa fiecare, oferind fiecare o energie pura, nediluata a ce dau ele cel mai bun. Este ceva ce rar se intalneste. Luna mai se inchide intr-o nota dinamica, pozitiva si hotarata !

Venus este in totalitate despre iubire si Mercur despre ce se petrece in capul nostru. Ambele conduc relatiile si comunicarile de tot felul. Este o zi buna in care poti vorbi oficial ceva despre o relatie importanta, iti poti declara iubirea, poti stabili o intalnire amoroasa. Lucrurile pot fi si deveni reale, tangibile, oficiale si de durata.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te vei simti plin de incredere cu privire la expandarea orizonturilor tale, chiar daca familia nu te intelege si are ceva de obiectat. Fii comis in fata ta cu privire la ceea ce vrei sa faci pentru viata ta. Nu face nimic sub acoperire, ci adu la lumina si la suprafata orice ai pe rol. Nu te teme ca opiniile altora te-ar da inapoi pentru ca doar de tine depinde sa pui in practica ce iti doresti. Poti vedea cum noi atasamente vin in graba in viata ta sub forma prieteniilor.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi este o zi in care culegi unele beneficii de pe urma muncii tale sustinute. Poti primi recunoastere si respect care te vor bucura. Finantele arata bine iar la locul de munca sau in colectivele in care functionezi poti fi aplaudat pentru munca sau contributia ta. Esti sfatuit sa porti culori deschise astazi in vestimentatie pentru ca atrage energia pozitiva.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

In timp ce ziua iti indica faptul ca vei avea clipe pe cinste, este totul prudent ca in prima parte a zilei sa dedici timp pentru a completa sarcinile de facut si pe care le ai in asteptare. Deasemenea, ajusteaza si coordoneaza-ti programul cu ceilalti membri de familie sau colegi pentru a nu aparea dificultati sau neintelegeri mai incolo. Poti primi vesti bune azi, deci asteapta-te la ce e mai bun.

