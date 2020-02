I-au explodat silicoanele! Vedeta a ajuns la spital şi a fost operată de urgenţă

Este vorba despre fosta asistentă TV Raluca Dumitru, care, nu mai rezista din cauza durerilor şi a mers de urgenţă la spital. ”Aveam dureri, dar mai ușoare, încă de anul trecut, de prin vară. Am mers la medic, mi-a făcut un RMN, mi-a spus să revin după câteva luni la ujn nou control. Știam că, deja, implanturile mamare ale mele, care aveau 13 ani, sunt, să zic așa, expirate, dar cum mă dureau puțin și rar, am crezut că totul va fi ok.

Am mers din nou la medic, mi s-a mai făcut un RMN și mi-au spus că implantul mamar e spart, că a explodat practic. Nu mai puteam, aveam dureri groaznice după ce s-a spart implantul cu silicon, așa că, imediat, am mers la chirurg", a declarat Raluca Dumitru pentru Wowbiz.ro.

Având în vedere diagnosticul, medicii au decis să îi scoată implanturile mamare. ”M-am operat și am schimbat implanturile. Acum sunt mai mari, e adevărat, dar mi s-a explicat că era dificil să fie puse implanturi de aceeași dimensiune. Acum am 410 ml pentru fiecare implant, înainte aveam 300. Oricum, sunt fericită că nu s-a agravat și mai mult situația, dacă mai stăteam s-ar fi infectat, iar consecințele puteau fi dezastruoase, puteam chiar să și mor”, a mai spus Raluca Dumitru.

A renunțat la TV după cinci ani

„Pentru mine, toamna vine cu schimbări! Închei un capitol minunat din viață și las locul altor file de poveste să fie scrise…. După cinci ani petrecuti în sânul familiei Antena Stars la Star Matinal, a venit momentul schimbării. Vă multumesc tuturor celor care ați fost alături de mine în toți acești ani, care m-ați susținut și îndemnat în fiecare zi să fiu mai bună, dar și celor care v-ați trezit în fiecare dimineața să beți cafeaua cu noi!

Sunt pregătită să fac față provocărilor, aștept cu drag să vă anunț ce va urma, la momentul prielnic. Până atunci vreau să le urez succes pe mai departe colegilor de la Star Matinal și să aibă dimineți pline, așa cum au fost și ale mele în acești cinci ani!”, a fost mesajul Ralucăi Dumitru.

