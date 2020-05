OFICIAL. Ianis Hagi, transferat definitiv la Glasgow Rangers. Primele reacţii: ce spun "decarul" naţionalei şi Steven Gerrard

Ianis Hagi va evolua pe Ibrox Park în următoarele cinci sezoane, scrie presa locală, deşi clubul nu a anunţat durata contractului.

"Am semnat cu echipa care m-a dorit din prima zi. E o onoare foarte mare să joc pentru un asemenea club, fanii sunt incredibili. Știam că sunt mulțumițu de mine pe partea tehnică, ca joc. Cum e normal pe partea financiară, nu doar Rangers, orice club, nu mai stă atât de bine. Sincer nu am avut nicio grijă, eu făcusem tot ce trebuia. Mai departe depindea de agenți, de club. Eu doar am așteptat. Am avut încredere că se va face", a declarat Ianis Hagi.

Genk a anunţat transferul definitiv al lui Ianis Hagi la Glasgow Rangers. De ce a şters ştirea de pe site-ul oficial după 20 de minute

Steven Gerrard a comentat şi el transferul reușit de Glasgow Rangers: "Ianis Hagi e recunoscut în Europa ca un tânăr jucător talentat. Să îl avem la noi e o știre grozavă. Am reușit să dezvolt rapid o relație bună cu el. Este o plăcere să îl antrenez, e dornic să învețe și să devină mai bun cu fiecare ședință de antrenament care trece. A experimentat deja presiunea de pe Ibrox Park, știu că e gata pentru sezonul următor".

Ross Wilson, directorul sportiv al lui Glasgow Rangers, a oferit mai multe detalii: "Suntem încântați că Ianis Hagi ne-a ales pe noi. Este un talent uriaș. Formalitățile transferuluivor fi duse la bun sfârșit în vară, abia așteptăm ca el și băieții să revină în cantonament. Le mulțumesc celor de la Genk pentru flexibilitatea și bunăvoința de care au dat dovadă".