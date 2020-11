Ilie Năstase a dezvăluit de ce a renunţat la politică: "Trebuie să faci compromisuri. Eu nu pot să accept acest lucru"

"Ce răni v-au lăsat în suflet arestarea tatălui dumneavoastră?", "Ați avut vreodată probleme cu alcoolul?", „Îl respectă România pe Ilie Năstase așa cum merită?", „De ce nu au rezistat căsniciile dumneavoastră?", „Cu care dintre soțiile dumneavoastră nu v-ați mai căsători?", „Va doare că niciunul dintre copiii dumneavoastră nu a făcut performanță în tenis?" sunt doar câteva dintre cele 40 de întrebări la care Ilie Năstase va răspunde în cadrul emisiunii moderată de Denise Rifai, la Kanal D.

Când aţi simţit că veţi fi un mare campion?

Când am făcut trecerea de la fotbal la tenis. La fotbal mă loveam şi aveam vânătăi peste tot. La tenis nu am avut problema asta. Eu voiam să devin numărul 1 de la 12 ani.

Ce răni v-a lăsat în suflet arestarea tatălui dvs?

Când eşti mic îţi lasă răni şi se adâncesc cu timpul. Eram filaţi, nu aveam voie să mergem nici pe stradă. Cei care l-au bătut pe tatăl meu erau nişte sportivi, erau boxeri. Ei ştiau unde să lovească. Dădeau la ficat, unde durea mai tare. Lucrurile astea te marchează. Am vrut să mă răzbun, dar eram prea mic. Când am crescut, plecase din România.

Ce ritual special aveaţi înainte de marile meciuri?

Nu aveam un ritual. Mă concentram doar. Era tensiune. Mă uitam prin tribună, mă uitam pe la vreo domnişoară mai draguţă. Mi-aduc aminte că la un moment dat, mingea a intrat într-o lojă cu un căţeluş alb. În loc să iau mingea, am luat câinele.

Îl respectă România pe Ilie Năstase aşa cum merită?

Am impresia că tinerii de azi nu respectă bătrânii. Eu nu vreau să dau în judecată statul român. Eu nu aş lua niciun leu. Nu ai cu cine să discuţi în ţara asta. Am vorbit şi cu Ţiriac. Noi am fost concentraţi pe ceea ce făceam.

De ce aţi rămas în România?

Eu mă identific cu poporul acesta de când m-am născut. M-am întors pentru că am crezut că pot împărtăţi din experienţa mea, dar nu am fost acceptat. Dar nu s-a schimbat nimic în România. Numai comunişti am avut. Noi nu avem nişte politicieni adevăraţi. Dacă aveam politicienii de astăzi, nu se făcea Unirea României.

Vă doare că niciunul dintre copiii dvs nu a făcut performanţă în tenis?

E o întrebare dificilă. Dar nu cred. Pentru că eu nu am vrut să-i forţez pe niciunul din ei. Ei au fost concentraţi pe alte sporturi. Spre exemplu, la şcoală făceau fotbal, baschet. Dacă au stofă de jucători, vor ajunge oricum.

Aţi avut vreun complex că nu aţi putut studia mai mult? Câtă şcoală aveţi?

Multă. Şcoala vieţii multă. Puteam să iau câte diplome voiam. Dar eu sunt bine aşa. Nu am nicio treabă cu educaţia, nu puteam să le fac pe ambele. Nu poţi face performanţă în ambele.

Despre viaţa personală:

Eu am găsit persoana cu care mă simt cel mai bine acum. Sper să dureze până nu voi mai fi pe lumea asta. Sunt oameni care mă întreabă de ce nu mi-am găsit pe cinema mai de vârsta mea. Lucrurile astea nu contează.

Aţi fost respins vreodată?

Sigur că da. Şi de câte ori. Când vrei să cucereşti o domnişoară, trebuie să-i duci flori, să o duci la restaurant. De multe ori nu aveam timp. S-au dus vremurile alea. Acum e mau uşor. Ce a fost a fost. Eu mă simt bine. Şi presa exagerează. Dacă trece cineva pe lângă bine şi întorc capul, presa exagerează şi chiar mă deranjează.

Ce alegeţi: banii sau dragostea?

Dragostea. Banii sunt necesari, sigur, dar iubirea e ceva natural. Banii vin şi se duc. Dacă ai pe cineva cu care întemeiezi o familie, asta rămâne pe viaţă.

A fost vreodată prietenia cu Ion Ţiriac în pericol?

Niciodată. Au fost momente când nu ne-am vorbit. Dar nu am fost certaţi niciodată.

Vă consideraţi mai presus de lege?

Nu. Problemele se puteau rezolva cu cuvinte. Au fost mulţi preşedinţi care mergeau beţi pe stradă. Nu s-a întâmplat nimic. Nu se judecă cu fair play în ţara asta. Ţara asta e coruptă. S-au întâmplat lucruri urâte în România după '89. Din Miliţie s-a transformat Poliţie. Din Securitate s-a transformat în SRI. Un poliţist cu cap nu făcea ce mi-a făcut mie. Ei aveau cameră care filma. Pe mine m-au ţinut încătuşat până a venit şeful lor. Sunt nişte lucruri care deranjează. Ar trebui să înveţe şi ei pentru că sunt plătiţi de noi. Ei nu ştiu decât să bată.

Aţi avut vreodată probleme cu alcoolul?

Nu. Asta m-a întrebat şi judecătorul. Eu am sppus că până la 39 de ani nu am pus alcool în gură. Am pus apoi ca să recuperez. Am început cu bere şi de la acea bere s-a ajuns unde s-a ajuns. Şi cred că nu sunt singurul băutor din România. Suntem singura ţară unde nu poţi să bei deloc. La noi se exagerează. Toţi cei care dau legile, toţi beau. Dacă mie mi-au dat 10 luni, lui Băsesc trebuia să-i dea ani.

Credeţi că a greşit Klaus Iohannis când a vrut să vă retragă decoraţia?

Nu sunt sigur că a vrut. A pornit mai mult de la jurnalişti. M-am enervat puţin. Poate ar trebui să fim mai îndrăzneţi. Dacă SUA nu are nevoie de viză când vine la noi, ar trebui să se aplice acelaşi lucru şi la noi. M-a enervat şi treaba cu Deveselu.

De ce aţi renunţat la politică?

În sport, ori câştigi, ori pierzi. Nu există compromisuri. Ei bine, în politică trebuie să faci compromisuri. Eu nu pot să accept acest lucru. Ei fac compromisuri şi promisiuni.

