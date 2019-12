Ilie Năstase regretă atacul la adresa lui Klaus Iohannis. Ce a spus după ce a rămas cu decoraţia

Ilie Năstase regretă declarațiile făcute despre Traian Băsescu și Klaus Iohannis.

"Este încheiată treaba asta. Presa a făcut toată treaba asta... S-a spus că mi se retrage mie decoraţia, dar eu nu eram vizat. Nu mi s-a retras şi nu am nicio problemă. Presa a făcut scandalul ăsta, iar eu am ieşit cu nişte declaraţii cu care nu trebuia să ies", a declarat Ilie Năstase.

Fostul mare tenisman a mai afirmat că sportul românesc nu va avansa deloc dacă nu se va schimba complet Legea Sportului: "E a nu ştiu câta oară când ne întâlnim şi nu se întâmplă nimic. Eu am mai spus, dacă nu schimbăm complet Legea Sportului nu vom avansa deloc şi nu putem avea un buget aşa cum au ceilalţi. Am tot băgat amendamente în lege, dar şi acelea au fost proaste. Deci trebuie să copiem o lege a sportului din Italia, din Franţa sau Germania. Şi nu e greu... iar dacă nu o facem, vom avea copii care nu vor putea să meargă, nu că nu vor putea să alerge. Şi o să cheltuim de o mie de ori mai mult în sănătate. Avem speranţe la Jocurile Olimpice atât cât buget ni se dă. Dacă e zero, atunci avem speranţe zero. Spunea cineva că luăm medalie la baschet... ar fi frumos să luăm, dar eu nu cred că luăm. Acum există pasiune, dar nu există bani. Iar azi să faci sport fără bani nu se poate".