Ilie Năstase riscă să rămână fără decoraţia Steaua României şi îl atacă pe Iohannis: "E un mut care nu spune nimic!"

Klaus Iohannis l-a decorat în vara lui 2016 pe fostul mare tenismen Ilie Năstase cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de comandor și-l caracteriza pe fostul sportiv drept "un fenomen". Acum, conform propriilor declaraţii, preşedintele se vede în situaţia de a le retrage decoraţiile obţinute pe merit de sportivi precum Gică Popescu, condamnat în Dosarul Transferurilor, sau lui Ilie Năstase, condamnat 9 luni și 10 zile de închisoare în urma unui incident provocat în trafic. "Am înțeles că a primit și el o distincție de la Băsescu. El ce merită? Noi am avut niște merite în sport. El nu prea are de ce să primească o distincție", a comentat Ilie Năstase ultima hotărâre a lui Iohannis.

"Nu am nicio problemă să îmi retragă ordinul. Dacă-mi lua titlul de la US Open sau de la Roland Garros aveam o problemă. Dar așa? E un mut care nu spune nimic. S-a dus în Statele Unite și a venit cu o caschetă și o insignă, în loc să vină cu vizele ridicate românilor. S-a dus premierul polonez și a ridicat vizele în două zile. Mai mult ce să spun?", a mai spus Ilie Năstase.

Toate acestea în condiţiile în care, în 2009, ambasadorul Frantei in Romania, Henri Paul, i-a acordat lui Ilie Nastase titlul de Cavaler al Ordinului Legiunii de Onoare, cea mai inalta distinctie a statului francez.