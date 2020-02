Ilinca Vandici fără machiaj. Cum arată vedeta TV la 33 de ani

Apare în fiecare zi pe TV, are o viaţă de familie intensă, un băieţel pe care îl iubeşte nespus şi pe care îl creşte şi cu toate acestea are grijă să aibă un aspect îngrijit. Ilinca Vandici este prezentatoarea emisiunii "Bravo, ai stil", aceasta are apariţii spectaculoase în fiecare zi, dând dovadă de eleganţă.

Echipa Ilincăi ştie să îi pună în evidenţă trăsăturile feţei şi apare de fiecare dată aranjată şi machiată, cu ochii bine conturaţi. Cu toate acestea, în mediul online, prezentatoarea de la Kanal D postează fotografii complet nemachiată. La 33 de ani, aceasta are un ten luminos, fără urmă de riduri sau imperfecţiuni.

Ilinca Vandici, prima reacţie despre pozele nud ajunse pe internet

Ilinca Vandici a declarat că regretă faptul că în urmă cu mai bine de zece ani a acceptat să pozeze nud într-o revistă pentru bărbați. Aceasta a vorbit despre dezamăgirea profundă pe care i-a creat-o tatălui său la acea vreme într-un nou episod de pe canalul său de Youtube.