Imagine RARĂ postata de familia lui Michael Schumacher. Mesajul care A RUPT internetul FOTO

Michael Schumacher este de cinci ani in coma, dupa un teribil accident de schi. Acum, sotia si copii fostului mare campion au trimis un mesaj rar si chiar au publicat si o poza de familie in semn de multumire pentru toate mesajele primite.

Dezvăluiri de ULTIMĂ ORĂ despre Michael Schumacher. Motivul ADEVĂRAT pentru care îşi ascunde STAREA DE SĂNĂTATE

Mick Schumacher a castigat anul trecut titlul european in Formula 3, iar anul acesta promoveaza in Formula 2. Fiul lui Michael Schumacher a semnat deja cu Ferrari ca pilot de teste, iar expertii anticipeaza un debut in Formula 1 din 2020.

Veşti tulburătoare despre Michael Schumacher, la cinci ani de la accident. "Nu e la pat şi nu e ţinut artificial în viaţă"

Mick Schumacher a pozat alaturi demama sa, Corinna, si de sora lui, Gina Lisa, imbracat in costumul de pilot.

"Cu aceasta poza vrem sa va multumim din adancul inimilor noastre pentru toate urarile calduroase din ultima perioada, ne-au dat putere si energie pozitiva. E un an special pentru Michael, implineste 50 de ani si 25 de ani de la primul sau titlu mondial in Formula 1. E placut sa vedem ca voi, la fel ca si noi, ii celebrati cariera", e mesajul postat pe contul de Instagram al lui Michael Schumacher.