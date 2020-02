Imaginea care a uimit internetul. Beatleşii sunt ilustaţi ca haiduci în povestirile istorice citite de milioane de romani

"Datorită lui Doif Spataru, realizez de ce m-a vrăjit toată copilăria desenul ăsta. Cred că toată generația mea îl știe din cărțile propagandistice ale lui Dumitru Almaș, Povestiri istorice. Le ilustra, n-am cum să uit pentru că, pe la 7 ani, îmi exersam mâna pe ele, cu hârtie de calc și alte ustensile paleolitice, Valentin Tănase.

Abia acum înțeleg jocul din spatele portretelor: sunt cei patru Beatles. Nici mai mult, nici mai puțin! Ringo, John, Paul și, în prim-plan, George. În costume arnăuțești. Și îmi dau seama cât se subtil a lucrat adeseori regimul, construind o doctrină naționalistă pe scheletul culturii pop occidentale. Ca Păunescu, al cărui Iubiți-vă pe tunuri (plus cenaclul, plus regia) era o copie estic îmblânzită și masiv toxifiată a retoricii Beat Generation", a scris criticul literar Cosmin Ciotloş pe pagina de Facebook.

Prietenii virtuali ai criticului nu au rămas indiferenţi la postarea acestuia.

"Doamne, cum nu mi-am dat seama... Fix cum spui!", "Cei patru Beatles se numeau Iancu Jianu, Toma Alimoș, Andrii Popa și Baba Novac", "John e cam greu de recunoscut dar la restul nu prea sunt dubii", "Pintea Viteazul, cunoscut și sub numele de Billy Preston, haiducește numai pe Let it Be și nu apare în poză, deoarece era negru, iar noi suntem o țară creștin-ortodoxă" , sunt doar câteva dintre comentariile primite de Cosmin Ciotloş la postarea sa.

Sursa foto: Facebook Cosmin Ciotloş