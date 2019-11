Imaginea zilei! Staţie mobilă de măsurare a aerului, montată pe o căruţă, la Codlea

"Stația mobilă de măsurare a calității aerului a APM Brașov. Nu, nu este o glumă. Este amplasată zilele acestea în Codlea, unde face măsurători la cererea Primăriei", a scris pe Facebook Allen Coliban.

Viceprimarul din Codlea, Erwin Albu, a comentat la postarea senatorului şi a explicat că echipamentul Agenţiei de Protecţia Mediului pentru monitorizarea aerului a fost montat pe 12 noiembrie.

"La miezul acestei nopti a incetat o prima sesiune de 7 zile de monitorizare a calitatii aerului cu aparate omologate ale APM. Martea trecuta, pe 12 noiembrie 2019, am montat echipamentul Agentiei de Protectia Mediului pentru monitorizarea aerului, conform cu cerintele de locatie si de organizare ale acestei institutii, bazate pe legislatia si reglementarile in vigoare. NU am informat public despre acest demers din motive evidente, datele fiind cunoscute doar la nivel de responsabili din primarie. Ii multumesc frumos domnului consilier local Octavian Bogdan pentru punerea la dispozitie a spatiului pazit si cu acces la curent electric de la Pensiunea "La Troita" , conform cerintelor APM. Asteptam interpretarea datelor si concluziile din partea specialistilor APM. Zilnic au fost pe teren si au schimbat filtrele si au verificat functionarea. CULMEA este, si va las pe dvs sa analizati cauzele, in aceasta saptamana datele de la monitorizarea efectuata cu aparatul primariei indica un nivel acceptabil de poluare cu particule in suspensie si pe teren activitatea turnatoriei de pe Halchiului nu a fost prea vizibila. Trageti dvs concluziile. Va tin la curent zilele urmatoare despre urmatorii pasi, precum si despre publicarea datelor oficiale", a scris Albu pe Facebook.