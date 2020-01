Imagini de senzaţie cu Ludovic Orban. Ce secrete şi vicii ascunde premierul liberal VIDEO

Un trubadur, un mare iubitor de muzică, un pasionat de dans și un împătimit al fumatului. Ludovic Orban își recunoaște deschis toate viciile și pasiunile. Pereții biroului sunt acoperiți cu icoane, iar pentru noroc și relaxare are câteva obiecte magice. De pe birou nu lipsește fotografia cu fiul lui.



Romantic incurabil, premierul recunoaște că muzica și chitara i-au adus admiratoare nenumărate și tot așa și-a cucerit și soția.

La loc de mare preț e stiloul de lux cu cerneală turcoaz. "Am primit cadou un stilou Mont Blanc și mi-a adus și o cerneală care are o culoare aparte, e turcoaz. Mi-a plăcut foarte mult culoarea și am făcut o comandă specială în Anglia ca să provizii. În România nu am mai găsit", spune Orban.