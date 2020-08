Imagini emoţionante la Londra! Mulţi libanezi care trăiesc în Marea Britanie s-au adunat să îşi plângă rudele

"Mi se pare de domeniul fantasticului, nu mi se pare că ar fi real. Şi este atât de copleşitor, dincolo de orice înţelegere, nu sunt cuvinte care să descrie ce simţi în interiorul tău", a mărturiti unul din cetăţenii aflaţi în stradă.

Lebanese expats gathered in #London's Kensington Palace Gardens on Wednesday, to hold a memorial for those who lost their lives in yesterday's explosion in #Beirut. pic.twitter.com/IFwIJllR5z — Ruptly (@Ruptly) August 6, 2020

"Eram în timpul orelor de program, lucrez de acasă. Am primit o filmare cu ceea ce s-a întâmplat. Prima oară am crezut că este Parlamentul şi am fost uşurat. Pentru că am crezut că am scăpat în sfârşit de ei. Apoi, după ce am primit mai multe filmări şi m-am uitat atent am văzut că este în Port. Apoi am văzut norul acela ca o ciupercă şi m-am gândit la ce e mai rău, că toată familia mea a murit. Abia când am putut vorbi cu o parte din familie m-am relaxat puţin, dar am început să mă gândesc la distrugerile lăsate în urmă", a declarat o altă persoană.