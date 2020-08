Imagini incredibile! O femeie a fost la un pas să fie lovită de fulger VIDEO

Speriată ingrozitor de lovitură, femeia cu greu reuşeşte să se refugieze din nou în casă în timp ce bucăţi din tencuiala clădirii desprinse de forta impactului zburau în aer.

Imaginile şocante s-au produs în Statele Unite, atunci când în timpul unei furtuni, aparent nesemnificative, o femeie era cât pe ce să fie lovită de un fulger.

Mai multe case şi vehicule au fost avariate. Din fericire nimeni nu a fost rănit.

CLOSE CALL: Lightning struck just feet from this Louisiana woman's front door, forcing her to duck back inside as debris went flying.



Several homes and vehicles were damaged, but no injuries were reported. https://t.co/9YuEtj2DME pic.twitter.com/lNkXYdZtJn